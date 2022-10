"DIRECT. Chelsea - Milan AC : les Blues se relancent après une large victoire"

Chelsea - Milan AC. Tout est relancé dans cette poule E de Ligue des Champions après la victoire de Chelsea (3-0) face au Milan AC. Wesley Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang et Reece James sont les buteurs de la rencontre.

23:20 - Six minutes pour éteindre les Milanais Alors qu'ils espéraient revenir au score en deuxième période, le Milan AC a craqué aux alentours de l'heure de jeu. Après un centre de Ben Chilwell, le ballon arrive dans les pieds de Reece James qui délivre un caviar pour Pierre-Emerick Aubameyang qui reprend le ballon du pied gauche pour faire le break et donner de l'air aux Blues à la 56e minute de jeu. Six minutes plus tard, le piston droit anglais de Chelsea est décalé sur son côté droit dans la surface de réparation. James fusille à bout portant Ciprian Tatarusanu du pied droit et vient entériner le score et les espoirs des Rossoneri par la même occasion.

23:10 - Fofana, la belle soirée avant le coup dur Titularisé en défense centrale aux côtés de Thiago Silva et Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana a débloqué son compteur en Ligue des Champions. L'international français a inscrit le premier but de la rencontre après un cafouillage dans la défense du Milan AC. Une soirée qui a très bien commencé pour l'ancien stéphanois, avant de le voir se blesser après un contact avec Rafael Leão. Touché au genou droit, le défenseur central est finalement sorti à la 38e minute de jeu, remplacé par Trevor Chalobah.

22:59 - Chelsea se relance Après cette large victoire (3-0) à domicile contre le Milan AC, Chelsea se retrouve à égalité de points avec son adversaire du soir. Les deux équipes sont deuxièmes de la poule E de Ligue des Champions à un point du Red Bull Salzbourg qui a cinq points.

22:54 - Fin du cauchemar pour le Milan AC à Londres (3-0) C’est le coup parfait pour le Chelsea FC au terme de ce match (3-0). C’est pourtant le Milan AC qui affiche au final le meilleur taux de possession de balle (45%-55%) mais ses efforts ont été mal payés. Les Londoniens se sont même montrés plus dangereux devant le but en cadrant plus de frappes (5 contre 0).

22:52 - Deux minutes de temps additionnel Deux minutes de jeu ont été ajoutées au temps réglementaire.

22:50 - La fin de match est longue Les Rossoneri ont envie d'en finir. Les minutes paraissent très longues alors que les Blues font courir le ballon. Il reste près de trois minutes à jouer dans le temps réglementaire.

22:45 - Corner mal tiré par le Milan AC Sur une hésitation de Reece James et une mauvaise passe en retrait pour Kepa, le Milan AC obtient un corner. Mais la combinaison entre Sandro Tonali et Brahim Diaz est mal jouée. Les Milanais reculent de trente mètres.

22:41 - Les Blues ont le pied sur le ballon Les joueurs de Graham Potter ont décidé de faire courir les Rossoneri. Depuis quelques minutes, les Blues ont mis le pied sur le ballon.

22:37 - De nouveaux changements Kai Havertz et Broja prennent les places de Mason Mount et Raheem Sterling pour Chelsea alors que Divock Origi, Brahim Diaz et Tommaso Pobega remplacent Olivier Giroud, Rafael Leão et Ismael Bennacer.

22:32 - Avertissement pour Thiago Silva Après une faute sur Rafael Leão, Thiago Silva écope d'un carton jaune, le deuxième pour un joueur de Chelsea et le sixième de la rencontre.

22:28 - Des mouvements sur les bancs Si Mattia Gabbia et Ante Rebic ont respectivement remplacé Rade Krunic et Charles De Ketelaere du côté du Milan AC, Pierre-Emerick Aubameyang et Mateo Kovacic ont cédé leurs places à Conor Gallagher et Jorginho chez les Blues.

22:26 - James aggrave la marque Décalé sur le côté droit dans la surface de réparation, Reece James frappe en force du pied droit, dans un angle fermé. Son tir termine sa course dans les filets.

22:23 - Encore un but au Stamford Bridge pour le Chelsea FC (3-0) ! Encore un but pour le Chelsea FC ! Reece James trompe la défense adverse à la 62e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! L'addition commence à devenir salée pour le Milan AC. Le score est de 3-0 au Stamford Bridge.

22:19 - Le break pour Chelsea À la réception d'un centre trop long de Ben Chilwell, Reece James se retrouve seul sur son côté droit et envoie un centre au cordeau devant Ciprian Tatarusanu. Ni le gardien du Milan AC ni Fikayo Tomori ne peuvent intervenir et Pierre-Emerick Aubameyang reprend du pied gauche.

22:17 - Pierre-Emerick Aubameyang double la mise pour le Chelsea FC (2-0) ! Le Chelsea FC double la mise au Stamford Bridge ! Un deuxième but signé Pierre-Emerick Aubameyang à la 56e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Nous en sommes à 2 à 0 dans ce Chelsea - Milan AC.

22:17 - Le match devient haché Les fautes s'enchaînent dans ce début de deuxième période. Semelle de Reece James sur Sandro Tonali. L'Anglais est passé proche du carton jaune.

22:13 - Oh la bicyclette de Chalobah ! Après un contact genou contre genou entre Fikayo Tomori et Reece James, Danny Makkelie siffle un coup franc pour Chelsea sur la droite du terrain. Sur le coup franc, Trevor Chalobah tente une bicyclette mais ça passe largement au-dessus.

22:09 - Aucun changement à la pause Graham Potter et Stefano Pioli n'ont pas effectué de changement à la reprise.

22:07 - Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par Danny Makkelie, à Londres. Le score est de 1-0.

22:00 - Un but historique pour Fofana Face à l'AC Milan, Wesley Fofana a inscrit le premier but de sa carrière en Ligue des Champions.

21:51 - Danny Makkelie siffle la mi-temps à Londres Le match est bien lancé pour le Chelsea FC : après ce premier acte, la possession de balle est mathématiquement à l’avantage du Chelsea FC (51% contre 49% pour le Milan AC), qui s’est également créé le plus d’opportunités sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le Milan AC et qui mène donc assez logiquement dans ce match (1-0).

21:51 - Krunic manque l'égalisation Après une nouvelle percussion de Rafael Leão sur son côté gauche, le Portugais se faufile dans la surface de réparation de Chelsea avant de servir Rade Krunic qui voit sa frappe finir au-dessus des cages de Kepa.

21:49 - Sauvetage de Kalulu Alors qu'il se présentait seul face à Ciprian Tatarusanu, Raheem Sterling a été rattrapé dans les six mètres par Pierre Kalulu. Quel sauvetage du Français qui a évité un deuxième but pour les Blues.

21:47 - Quatre minutes de temps additionnel Après la blessure de Wesley Fofana et les nombreuses fautes, quatre minutes de temps additionnel ont été accordées pour cette première mi-temps.