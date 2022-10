"Real - Shakhtar : compos, chaîne TV... Les infos du match"

REAL - SHAKHTAR FOOT. Pour la 3e journée de la phase de groupe de Ligue des Champions, le Real, leader du groupe F, reçoit son dauphin le Shakhtar. Benzema est attendu parmi les titulaires.

La passe de trois pour le Real ? Champions d'Europe en titre, les Merengue ont très bien négocié la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les partenaires de Karim Benzema ont remporté les deux premières journées de C1 face au Celtic (0-3) et au RB Leipzig (2-0). Ce mercredi 5 octobre, la Maison Blanche accueille le Shakhtar, son dauphin dans le groupe F, qui a déjà récolté quatre points (succès au RB Leipzig, et match nul contre le Celtic). En conférence de presse, Carlo Ancelotti s'est exprimé avant le rendez-vous face au Shakhtar : "Ce match est très important pour atteindre les neuf points. Nous sommes bien préparés pour ce match, a analysé l'entraîneur du Real Madrid. L'adversaire a tout notre respect. Comme vous le savez, Courtois est absent. Modric et Lucas Vazquez reviennent. On a eu des problèmes avec Ceballos à l'entraînement, une douleur à l'ischio et il sera absent demain."

Pour le club ukrainien, il s'agira de créer la surprise face au Real Madrid, un des favoris à la victoire finale en Ligue des Champions. Face à la presse, Mykhaylo Mudryk, talent principal du Shakthar, s'est montré confiant avant cette 3e journée de C1 : "Nous connaissons bien les forces et les point faibles du Real Madrid et nous allons essayer de les exploiter. Nous devons analyser toutes les informations qui nous parviennent, nous avons vu plusieurs matchs du Real et nous connaissons leurs tactiques. Si nous entrons dans le match comme des fous, ce sera mauvais pour nous. Notre objectif et notre ambition sont les mêmes que d'habitude, obtenir un bon résultat. Nous savons que ce sera difficile, mais ce sera une soirée spéciale. Nous voulons jouer du mieux possible et obtenir un bon résultat."

Dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions, ce mercredi 5 octobre, le Real Madrid accueille le Shakhtar au Santiago Bernabeu. Le coup d’envoi de cette rencontre européenne sera donnée à 21h00.

Pour cette affiche de la Ligue des Champions, vous aurez un seul choix pour suivre Real - Shakhtar. Cette rencontre sera diffusée par beIN Sports. Il faudra par la suite se brancher à beIN Sports 3.

Pour suivre Real - Shakhtar en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul et unique choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital via BeIN Sports Connect ce qui vous permettra de suivre cette rencontre sur beIN Sports 3.

Le XI probable du Real Madrid : Lunin - Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba - Tchouaméni, Kroos, Valverde - Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Le XI probable du Shakhtar : Trubin, Taylor, Matviyenko, Bondar, Konoplia, Stepanenko, Mudryk, Sudakov, Bondarenko, Shved, Zubkov