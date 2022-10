"Manchester City - Copenhague : le match en direct, le Manchester City FC pas mal parti"

FC Manchester City - FC Copenhague. Les Mancuniens font la course en tête, à Manchester, dans ce match de Ligue des Champions UEFA entre le Manchester City FC et le FC Copenhague, grâce à un but marqué à la 7e minute de jeu. La suite du match en direct.

21:27 - Corner pour le Manchester City FC Le Manchester City FC se crée une occasion intéressante de prendre le large au tableau d’affichage (1-0) en obtenant à l’instant son 3e corner du match, qui va être frappé dans quelques instants. 21:25 - Corner en faveur du Manchester City FC Le Manchester City FC vient d'obtenir son 2e corner dans ce match. L’occasion d’accroître son avantage au score (1-0) alors que nous jouons la 25e minute à Manchester ? 21:25 - Occasion manquée pour le FC Copenhague Le FC Copenhague se fait menaçant mais le gardien adverse parvient à écarter la menace sur cette frappe alors que nous atteignons la 24e minute de la partie. 21:25 - Tir cadré pour le Manchester City FC Opportunité intéressante pour le Manchester City FC : la frappe est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut se dégager. 21:23 - Occasion manquée pour le FC Copenhague La tentative du FC Copenhague échoue de peu alors que nous atteignons la 23e minute de la partie. 21:23 - Tir cadré pour le Manchester City FC Situation intéressante pour le Manchester City FC : la frappe est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut relancer les siens. 21:22 - L'arbitre siffle un coup franc pour le Manchester City FC Le Manchester City FC obtient un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de porter de nouveau le danger et (pourquoi pas) de doubler son écart dans cette 1e mi-temps. Nous en sommes à la 21e minute de jeu au Etihad Stadium. 21:20 - Occasion manquée pour le FC Copenhague Le FC Copenhague crée le danger mais le gardien adverse parvient à intervenir sur cette frappe alors que nous atteignons la 19e minute de la rencontre. 21:20 - Tir cadré pour le Manchester City FC Situation intéressante pour le Manchester City FC : la tentative est cadrée mais le gardien adverse est vigilant et peut relancer les siens. 21:19 - Tentative avortée pour le FC Copenhague Le FC Copenhague crée le danger mais le gardien adverse parvient à écarter la menace sur cette frappe alors que nous atteignons la 19e minute de la rencontre. 21:19 - Tir cadré pour le Manchester City FC Possibilité intéressante pour le Manchester City FC : la tentative est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut relancer les siens. 21:18 - Occasion manquée pour le FC Copenhague Le FC Copenhague se fait menaçant mais le gardien adverse parvient à écarter la menace sur cette frappe alors que nous atteignons la 17e minute de la rencontre. 21:18 - Tir cadré pour le Manchester City FC Possibilité intéressante pour le Manchester City FC : la frappe est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut relancer les siens. 21:15 - Le Manchester City FC va se donner de l'air avec un coup franc L'égalisation attendra pour le FC Copenhague qui se voit privée du ballon par l'arbitre à quelques mètres des buts adverses ! Le Manchester City FC va pouvoir éloigner le danger avec ce coup franc alors que nous disputons la 15e minute de jeu dans cette confrontation. 21:11 - L'arbitre siffle un coup franc pour le Manchester City FC C'est le premier coup franc pour le Manchester City FC dans ce début de match alors que nous jouons la 11e minute au Etihad Stadium. Un coup franc frappé dans la moitié de terrain adverse et qui pourrait aboutir à une occasion de but. 21:08 - Erling Haaland débloque les compteurs à Manchester (1-0) ! Le Manchester City FC ouvre le score à la 7e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Et c'est Erling Haaland qui débloque les compteurs ! Le tableau d'affichage passe à 1 à 0 dans ce Manchester City - Copenhague au Etihad Stadium. 21:08 - Occasion pour le Manchester City FC Belle opportunité pour le Manchester City FC alors que nous en sommes à la 7e minute au Etihad Stadium. 21:04 - Corner pour le Manchester City FC C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le Manchester City FC, qui va avoir la possibilité de créer le danger dans la surface de réparation du FC Copenhague et peut-être de faire évoluer la marque en sa faveur (0-0). 21:01 - Début du match entre le Manchester City FC et le FC Copenhague ! La rencontre est lancée à Manchester, où Donatas Rumsas vient de donner le coup d’envoi de Manchester City - Copenhague.

