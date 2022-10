"Juventus - Maccabi Haifa FC : mauvaise opération pour le Maccabi Haifa FC (3-1), revivez les temps forts du match"

L’avantage final au score (3-1) de la Juventus Turin est plutôt logique au regard des stats proposées à l’issue de cette rencontre. Les Turinois ont en effet un léger avantage en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de frappes (7 tirs contre 4 pour Maccabi Haifa FC).

La Juventus Turin croit trouver l'ouverture mais cette frappe qui prenait pourtant le chemin du cadre ne trompe pas le gardien de but adverse.

Situation intéressante pour le Maccabi Haifa FC : la frappe est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut se dégager.

Un joueur de la Juventus Turin est pris au piège du hors-jeu et permet à l'équipe adverse de repartir de l’avant. Nous jouons la 89e minute de jeu dans cette rencontre.

Possibilité intéressante pour la Juventus Turin : la tentative est cadrée mais le goal adverse est vigilant et peut relancer les siens.

Un joueur de la Juventus Turin est signalé hors-jeu et permet à ses adversaires de repartir de l’avant. Nous jouons la 85e minute de jeu dans ce match.

Adrien Rabiot trouve l'ouverture à la 83e minute de jeu dans cette 2e période et permet à ses coéquipiers de faire la course en tête dans ce match contre le Maccabi Haifa FC. Le score est de 3 à 1 au Allianz Stadium !

22:37 - Le Maccabi Haifa FC obtient un coup franc très proche de la surface !

Quel coup franc dangereux pour le Maccabi Haifa FC ! Sandro Scharer siffle une faute contre les Turinois qui se retrouvent assiégés devant leurs buts et vont devoir défendre leurs cages bec et ongles. Un nouveau but serait fatal dans ces ultimes minutes de jeu.