"Benfica - PSG : chaîne TV, compo probable... Les infos du match"

Benfica - PSG. Vainqueur de ses deux premiers matches en Ligue des Champions, le PSG se rend à Lisbonne, pour y défier le Benfica, lui aussi invaincu cette saison. Un test européen pour le club parisien. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le Benfica Lisbonne et le PSG, en direct commenté.

Le tirage au sort de fin août avait dessiné un trompe-l'œil. Au regard des adversaires que le sort avait réservé au Paris Saint-Germain, la Juventus Turin faisait office de rival naturel, de principal concurrent pour la première place du groupe. Quand Benfica pouvait jouer les trouble-fête mais plus dans un second rôle. Le premier mois de compétition a permis d'éventer le mirage. Le club turinois, bien qu'il demeure pénible, n'a pas l'étoffe, pâle descendant du vice-champion d'Europe 2015 et de l'équipe qui a asservi pendant près d'une décennie l'Italie. En revanche, le club lisboète a montré bien davantage et après deux journées trône au sommet du groupe aux côtés du PSG. Le rival n'était donc pas celui qu'on croyait et c'est chez un autre invaincu que les Parisiens rendent visite dans un match ressemblant beaucoup à un point de bascule. Un premier révélateur pour un groupe dont l'ambition dépasse largement les frimas de l'automne.

Déjouer la pression du Benfica

En effet, un déplacement à l'Estadio da Luz n'a rien d'une sinécure et plus encore cette saison alors que Benfica y a enchaîné 7 victoires consécutives, inscrivant 23 buts et n'en encaissant que 4. Un antre pour l'heure imprenable où le public tout de rouge vêtu jouera à plein son rôle de 12ème homme pour pousser les siens. Paris sait qu'il arrive en terrain hostile mais cela n'inquiète pas Christophe Galtier. Le technicien sait combien ses joueurs ont l'habitude et l'expérience de ces ambiances. Le technicien parisien se préoccupe plus de ce qui se passera sur la pelouse et ce que proposera son adversaire. Car Benfica n'a pas gagné ses matches par la grâce de ses supporters mais en proposant un football nerveux et efficace dans le sillage de Joao Mario, David Neres et des pépites Enzo Fernandez et Gonçalo Ramos. "Ce que l'on va devoir faire, pour être performant et battre Benfica, c'est avoir cette capacité à jouer sous pression. Cette équipe va venir nous chercher, c'est l'ADN du club et de leur entraîneur. Elle met une énorme pression sur les premières relances", insiste Christophe Galtier. "La force de Benfica est son collectif. C'est un mix de jeunes et d'expérience. Cela aide au dynamisme de l'équipe", abonde Danilo, qui connaît bien le club lisboète pour y avoir fini sa formation et avoir joué 5 saisons avec le FC Porto.

Un dynamisme que les Parisiens vont donc devoir enrayer en se montrant serein dans leurs sorties de balle. Pour cela le retour de Verratti, laissé au repos ce week-end, sera un atout majeur. Sa paire avec Vitinha a toujours sécurisé et équilibrer le PSG cette saison. Deux hommes au rôle d'autant plus primordial que Paris est susceptible de tanguer derrière, surtout en l'absence de Kimpembe, comme lors de la première période à Haïfa. Néanmoins, le champion de France a aussi des arguments à faire valoir. "Il faut que nous soyons beaucoup plus efficaces sur un plan offensif. On peut aussi être très dangereux", prévient Galtier.

"Il faudra leur tenir tête"

Une fois de plus, le trio Mbappé, Messi, Neymar aura les clés du succès parisien. Pas toujours impliqué dans le travail défensif, les trois hommes ont souvent fait sauter le verrou adverse. Les stopper est une équation à triple inconnus que personne n'a encore su résoudre cette saison. Roger Schmidt le sait. "Il faudra leur tenir tête en défense, au milieu, en attaque et aussi dans la possession du ballon si nous voulons gagner. Je crois que la clé ce sera d'être techniquement très bons, éviter les situations d'un contre un et réduire au maximum les espaces", croit le technicien lisboète qui désamorce l'enjeu réel du match. "Le résultat de cette rencontre ne sera pas décisif. Néanmoins, il reste quatre matchs et nos adversaires sont difficiles. Chaque rencontre est une opportunité de prendre un avantage." Les Portugais semblent avoir élaboré un plan pour surprendre le puissant PSG. Ce dernier sait ce qui l'attend et qu'il devra probablement élever son niveau de jeu pour passer ce premier test important et prendre une option dans le Groupe H. Depuis la reprise, il a toujours su se montrer à la hauteur. Ce soir, Paris doit se prouver que ses ambitions ont un sens, à la lumière du Benfica.

Le match du Groupe H de Ligue des Champions entre le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain aura lieu à partir de 21h, à l'Estadio da Luz de Lisbonne.

Le match du Groupe H de Ligue des Champions entre le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain sera retransmis en direct sur Canal+ et RMC Sport 1.

La rencontre entre le Benfica Lisbonne de Roger Schmidt et le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier sera accessible en streaming sur les plateformes MyCanal et RMC Sport.

