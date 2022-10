"DIRECT. Benfica - PSG : Messi allume la lumière, suivez le match en live"

Benfica - PSG. Victorieux de leurs deux premiers matches de Ligue des Champions, les Parisiens rendent visite aux Portugais du Benfica. Un duel de haut niveau dans une chaude ambiance pour la suprématie du Groupe H. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le Benfica Lisbonne et le PSG, en direct commenté.

21:28 - Coup de froid sur l'Estadio da Luz Incandescents depuis le début du match, les supporters du Benfica Lisbonne ont perdu leur entrain et semblent accuser le coup après le but de Messi. Sur le terrain, les Lisboètes doivent aussi se remettre de ce coup dur après avoir beaucoup dominé.

21:23 - Ouverture du score pour le Paris Saint-Germain (0-1) ! Le tableau d'affichage passe à 0 à 1 au Stade de Luz ! Le Paris Saint-Germain ouvre le score à la 22e minute dans cette 1e période, avec un but de Lionel Messi. Malmenés depuis le début du match, les Parisiens ont su faire la différence sur un éclair, une action somptueuse à une touche. Côté droit, Hakimi récupère avant que Vitinha ne nettoie le ballon pour libérer l'espace à Messi. Derrière, l'Argentin trouve Mbappé en pivot devant la surface, qui donne à Neymar dans l'axe. le Brésilien ne contrôle pas et remet à droite sur son ancien partenaire du FC Barcelone qui ouvre son pied gauche et enroule dans le but côté opposé. Les Lisboètes doivent désormais réagir !

21:21 - Donnarumma sauve le PSG Paris subit totalement les évènements dans ce début de match et une nouvelle fois, il faut un excellent Donnarumma pour éviter au Benfica d'ouvrir le score. Trouver entre les lignes, Rafa Silva glisse une passe délicieuse entre Danilo et Nuno Mendes pour Neres. Le Brésilien entre dans la surface sur la droite et à bout portant tente sa chance. Sa frappe est détournée en corner par un bon réflexe du portier parisien.

21:19 - Rafa Silva pris par Marquinhos Depuis le rond central, Joao Mario brosse de l'extérieur du droit un ballon propre dans les pieds de Rafa Silva qui a fait l'appel. Le Portugais se joue de Danlo mais se fait reprendre par Marquinhos.

21:18 - Messi dans le mur A 25 mètres, plein axe, Messi prend ses responsabilités et brosse son ballon du gauche. Celui-ci heurte le mur et Benfica se dégage.

21:17 - Mbappé obtient un bon coup franc A 25 mètres sur la gauche, Mbappé veut donner devant la surface à un partenaire mais est contré. Le ballon lui revient avec de la réussite et en crochetant, il obtient un coup franc plein axe.

21:15 - Ramos sollicite Donnarumma Gonçalo Ramos est servi à 25 mètres du but. Pas attaqué, le Portugais prend sa chance du droit avec une frappe puissante. Donnarumma est vigilant et boxe.

21:14 - Les Parisiens repliés Les joueurs du Paris Saint-Germain sont en position d'attente et sont positionnés dans leurs 30 derniers mètres. Ils ont totalement abandonné le ballon aux locaux et ne cherchent pas à presser mais à les aspirer pour contrer.

21:12 - Mbappé trop prévisible Les Parisiens tentent de combiner à gauche mais la déviation de Mbappé est téléphonée et Bah intercepte la passe de l'attaquant devant Nuno Mendes qui s'était projeté dans la surface.

21:10 - Coup de chaud sur le but parisien ! Antonio Silva allonge et parvient à toucher Gonçalo Ramos qui est parti dans le dos entre Danilo et Marquinhos. L'attaquant file vers le but avec le défenseur brésilien sur ses talons. Dans la surface, il frappe en bout de course du cou du pied droit et Donnarumma réalise un arrêt déterminant.

21:09 - Donnarumma sous pression Les Parisiens jouent à se faire peur dans leur surface. Sur la droite, Marquinhos fait une petite passe vers Donnarumma et oblige son gardien à un dégagement maladroit en touche pour éviter d'être contrer par le pressing.

21:08 - Ramos sans danger Sur un corner brossé extérieur par Messi, Sergio Ramos prend le dessus sur Joao Mario au second poteau mais sa tête est sans force et part en cloche avant d'être sortie par un défenseur lisboète.

21:06 - Mbappé isolé devant Alors que Ramos a été repoussé de la surface parisienne où son contrôle était long et après une tête trop molle de Joao Mario, Vitinha lance le contre pour le PSG. Mbappé est servi en profondeur mais l'international s'isole face à Antonio Silva et Otamendi et perd le ballon.

21:05 - Siva bien encerclé Rafa Silva hérite du ballon à 20 mètres sur la droite de la surface mais il est bien pris en tenaille par Verratti et Nuno Mendes. Le ballon est récupéré pour le PSG.

21:03 - La pression du Benfica est forte Les Parisiens font circuler au sein de leur défense et les joueurs de Benfica mettent tout de suite une grosse pression en cherchant à enfermer leurs adversaires. Nuno Mendes réussit à s'en sortir et à donner à Neymar qui se fait faucher par Fernandez.

21:02 - Coup d'envoi du match Benfica - PSG ! La rencontre est lancée à Lisbonne, où Jesus Gil Manzano siffle le coup d’envoi de Benfica - PSG. Ce sont les Parisiens qui engagent et vont construire la première action.

21:01 - Une minute de silence Les joueurs sont réunis dans le rond central et le stadio da Luz se tait pour observer une minute de silence en hommage aux victimes des débordements lors d'un match en Indonésie le week-end dernier.

20:57 - Les deux équipes sur la pelouse de l'Estadio da Luz Les joueurs du Paris Saint-Germain et du Benfica Lisbonne ont pénétré sur la pelouse de l'Estadio da Luz où un immense tifo blanc et rouge a été déployé avec l'inscription "Voa por Nos (voler pour nous)". L'ambiance est déjà chaude alors que l'hymne de la Ligue des Champions retenti.

20:55 - Galtier et la pression du Benfica "Ce que l'on va devoir faire, pour être performant et battre Benfica, c'est avoir cette capacité à jouer sous pression. Cette équipe va venir nous chercher, c'est l'ADN du club et de leur entraîneur. Elle met une énorme pression sur les premières relances. Il faut que nous soyons beaucoup plus efficaces sur un plan offensif. On peut aussi être très dangereux", insiste Christophe Galtier.

20:50 - "Pas besoin d'une motivation supplémentaire" "Ce sont des matches que nous voulons tous jouer et je pense que dans ces matches, nous n'avons pas besoin d'une motivation supplémentaire ; nous sommes tous à fond et je pense que c'était clair dans (nos deux premiers matches). J'ai fini par marquer et par aider l'équipe", a indiqué Gonçalo Ramos, auteur de huit buts cette saison avec le Benfica Lisbonne et qui sera l'une des principales menaces pour la défense parisienne.

20:45 - Bons et mauvais souvenirs à l’Estadio da Luz L'Estadio da Luz tint une place particulière dans le cœur des Parisiens. En 2020, c'est dans cette enceinte que le PSG avait enchaîné les victoires (2-1 contre l'Atalanta Bergame, 3-0 contre Leipzig) dans un tournoi tronqué par la pandémie pour se hisser en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. La défaite contre le Bayern Munich (0-1) avait terni le souvenir de cet été particulier et rappelé que l'enceinte lisboète ne lui avait jamais réussi par le passé. En effet, lors de ses 3 venues pour y défier le Benfica, le club parisiens avaient encaissé 3 revers.

20:40 - Porto, le dernier bourreau des aigles Cette saison, le Benfica Lisbonne a fait de l’Estadio da Luz, une citadelle imprenable avec 7 victoires en 7 matches (23 buts marqués pour 4 encaissés, ndlr). Sa dernière défaite à domicile remonte à la fin de saison dernière, quand le FC Porto, futur champion, et Sanusi l'avaient surpris au bout du temps additionnel (0-1).

20:37 - Schmidt : "Il faudra leur tenir tête en défense" "Il faudra leur tenir tête en défense, au milieu, en attaque et aussi dans la possession du ballon si nous voulons gagner. Je crois que la clé ce sera d'être techniquement très bons, éviter les situations d’un contre un et réduire au maximum les espaces", croit le technicien lisboète Roger Schmidt qui désamorce l'enjeu réel du match. "Le résultat de cette rencontre ne sera pas décisif. Néanmoins, il reste quatre matchs et nos adversaires sont difficiles. Chaque rencontre est une opportunité de prendre un avantage."

20:35 - Le Benfica, l’autre invaincu Peu de clubs peuvent encore se targuer d’être invaincu cette saison. Si le Paris Saint-Germain et Manchester City comptent dans ce club privé, comme le Real Madrid et le FC Barcelone, c'est aussi le cas du Benfica Lisbonne. Le club portugais a lâché ses tous premiers points le week-end dernier, concédant le nul sur le terrain du Victoria Guimares (0-0). Avant cela, il avait démarré l'actuel exercice par 13 succès.