"DIRECT. Benfica - PSG : malgré un éclair de Messi, Paris se contente du nul, le résumé vidéo"

"Il y a un sentiment de frustration chez les joueurs parce qu’ils ont fait beaucoup d'efforts" a expliqué Christophe Galtier au micro de RMC après la rencontre. "On a eu des temps forts dans les deux périodes, même si Benfica en a eu en première période et que notre gardien a été sollicité et efficace. Ils ont été assez dangereux dans la profondeur. Nous, nous avons eu une assez bonne maîtrise technique avec beaucoup de monde vers l’avant. En première période, on n’a pas eu beaucoup d’occasions, même si on a marqué un magnifique but. En seconde période, on a demandé aux garçons d’avoir plus de mobilité, plus de profondeur et plus d'apports sur les côtés. On a fait une bonne seconde période, le gardien portugais a été bon."

""Il a fait signe en disant qu’il voulait sortir. Sur la dernière accélération, il s’est senti fatigué. Il est sorti car il s’est senti fatigué et qu'un partenaire frais était beaucoup plus intéressant à ce moment-là" a expliqué Christophe Galtier après la rencontre.

"Il y a toujours de la frustration, on joue toujours pour gagner. On savait que ce serait un match difficile contre une bonne équipe, avec laquelle on sera à la bataille jusqu’au bout pour la qualification. Je suis content de comment on a attaqué la seconde période, mais il faut tuer le match. On a tout donné, on a fait des sacrifices, on n’a jamais baissé le rythme" a analysé le milieu italien après ce Benfica - PSG.

05/10/22 - 23:40 - Paris accroché à Lisbonne, le résumé du match

Il s'agira de choisir son héros. Certains verront Lionel Messi en sauveur du Paris Saint-Germain, unique buteur parisien sur une action remarquable où tout se fit à une touche, depuis Hakimi à droite, en passant par Vitinha, puis Messi pour Mbappé en pivot pour Neymar qui remisait sur l'Argentin qui d'un intérieur du gauche délicat enveloppait son ballon dans le but d'un Vlachodios impuissant. Au plus fort de la domination du Benfica Lisbonne, le PSG trouvait la faille sur un éclair de génie. Le seul d'une rencontre mal troussée où le champion de France aura été secoué, malmené par des Lisboètes en confiance, portés par un public fervent et bruyant. Vingt très longues minutes où l'apathie de Marquinhos et consort aurait pu leur jouer de bien mauvais tours.

Or c'est aussi la force du PSG cette saison, même moins bien collectivement, il trouve un joueur pour le sortir de l'ornière. Ce fut donc Messi, à moins que ce ne soit Donnarumma. Plus encore que l'Argentin, le portier italien a maintenu son équipe à flot quand elle prenait l'eau de toute part, multipliant les arrêts décisifs comme quand Rafa Silva trouvait l'intervalle et glissait une passe au millimètre entre Danilo et Nuno Mendes pour David Neres. Dans la surface, l'attaquant voyait l'Italien s'interposer et dévié d'un réflexe sur sa ligne sa frappe. Peu avant, il avait d'tourné une tentative de Gonçalo Ramos, parti dans le dos de Marquinhos et Danilo sur un long ballon d'Antonio Ramos. Le jeune défenseur aurait pu marquer aussi quand à la suite d'un corner joué court, il était bien servi dans la surface par Neres. Au point de penalty, il ne plaçait pas son ballon et tirait plein axe sur Donnarumma qui évitait l'égalisation, Messi ayant marqué entre-temps. Toutefois, le portier champion d'Europe devait s'incliner peu avant la pause. Après une récupération haute sur une sortie de balle aventureuse de Neymar, Fernandez était décalé à gauche de la surface. Pas pressé, l'Argentin s'appliqua pour enrouler un centre rentrant vicieux. Gonçalo Ramos était court mais gêna Danilo qui emporté par son élan, dévia dans son but. Alors qu'il avait mis la main sur le match, étalant sa supériorité technique lors de longue phase de conservation, Paris se faisait reprendre.

Une première période en clair-obscur où le collectif parisien aura failli. La seconde eut le mérite d'offrir un meilleur visage, les hommes de Christophe Galtier contrôlant les débats et se procurant les occasions les plus nettes avec Mbappé ou Hakimi, bien plus présent offensivement. Moins agressifs, les Lisboètes se contentaient de quelques incursions et furent tout de même proches de surprendre son adversaire en fin de match lorsque Rafa Silva alla du rond central aux 6 mètres où son pointu buta sur Donnarumma. Finalement, les deux favoris du Groupe H finissait par se neutraliser, presque logiquement. Au-delà de la victoire qui lui échappe, Paris pourra regretter le scénario avec la perte de Nuno Mendes. Touché aux ischio-jambiers de la jambe gauche, le latéral portugais est sorti en boitant et risque e manquer plusieurs semaines de compétition. Quant à la Ligue des Champions, Marquinhos et ses coéquipiers n'auront pas trop longtemps à ruminer puisque dès la semaine prochaine, ils retrouveront le Benfica. Cette fois, ce sera au Parc des Princes. Une bonne occasion de se reprendre.