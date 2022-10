"Lyon - Toulouse : les deux équipes terminent dos à dos, retour sur les temps forts du match"

L'Olympique Lyonnais a manqué de réalisme : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle ressort en faveur de l'Olympique Lyonnais (56% contre 44% pour Toulouse FC ), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 8 tirs cadrés contre 3 pour Toulouse FC, mais n’a pas fait la différence au tableau d’affichage.

22:50 - Coup franc très intéressant en faveur de l'Olympique Lyonnais !

Balle de but au Groupama Stadium ! Alors que nous sommes dans les derniers instants de jeu, Ruddy Buquet siffle une faute contre les Toulousains qui se retrouvent assiégés à quelques mètres de leurs buts et vont devoir tenir bon. Un but serait évidemment décisif à ce moment du match.