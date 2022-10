"DIRECT. OM - Ajaccio : l'ACA mène au score, le match en live"

Danger dans la surface corse. Le centre tendu devant le but d'Harit à destination de Dieng est dégagé in extremis par Gonzalez. Ça pousse côté marseillais.

Centre dangereux de Tavares pour Gigot dans la surface qui reprend le cuir en talonnade. Superbe geste technique dans les airs mais Leroy fait apprécier sa détente et s'offre une parade à la hauteur du geste de son adversaire.

Deux nouveaux changements pour l'ACA : Bayala et Moussiti-Oko sont remplacés par Alphonse et Botué.

Le public marseillais s'impatiente. D'autant que les Marseillais sont incapables de se montrer dangereux. Pour le moment l'ACA réussit le coup parfait et semble même capable d'aller chercher le but du break.

Deuxième au classement, l'Olympique de Marseille est invaincu en Ligue 1 cette saison. En face, Ajaccio est la lanterne rouge du championnat et n'a gagné qu'une seule rencontre. Et les Corses réussissaient le coup parfait au Vélodrome ?

Découvrez le beau message de Dimitri Payet pour les supporters de l'OM après son 100e but en Ligue 1.

Igor Tudor procède à trois changements pour tenter de changer la dynamique de cette rencontre OM - Ajaccio : Harit, Luis Suarez et Ünder remplacent Payet, Gerson et Sanchez.

Menés au score, les Marseillais reprennent le contrôle de la rencontre. Ça combine bien entre Gerson et Sanchez, le ballon du chilien est un peu trop fort. Leroy récupère le ballon.

18:05 - But de Leonardo Balerdi contre son camp (1-2) !

Le tableau d'affichage passe à 1 à 2 dans ce OM - AC Ajaccio au Orange Vélodrome. Et c'est Leonardo Balerdi qui envoie le ballon dans ses propres filets et offre un but à l'AC Ajaccio à la 47e minute de jeu dans cette 2e mi-temps.