"OM - AC Ajaccio : chaîne tv, horaires, compos... Les infos du match"

OM - AC Ajaccio. Découvrez toutes les informations pratiques relatives à la rencontre Olympique de Marseille - Ajaccio pour le compte de la 10e journée de Ligue 1.

Igor Tudor a mis tout le monde d'accord. Critiqué par certains supporters et consultants après son intronisation sur le banc marseillais, le tacticien croate a fait taire les sceptiques. Après 10 journées de championnat, les Phocéens sont invaincus et affichent un bilan spectaculaire de sept victoires et 2 matchs nuls en 9 matchs. Avec 23 points, il s'agit de son co-plus haut total à ce stade de la compétition depuis la saison 1990/91. Si en Ligue des Champions le bilan était mitigé, l'Olympique de Marseille a réussi à renouer avec la victoire en l'emportant (4-1) face au Sporting. Sans l'ombre d'un doute, les Phocéens sont donc favoris pour remporter ce derby au Vélodrome.

En face, le début de saison est plus compliqué pour le promu corse. Les hommes d'Olivier Pantaloni sont lanternes rouges du championnat avec une petite victoire pour sept défaites et un match nul. "On peut être inquiets" a lâché le tacticien corse à l'issue de la rencontre perdu (3-1) à domicile face à Clermont. C'est surtout le manque d'efficacité devant le but qui inquiète. Seulement 5 buts en 9 rencontres, c'est le plus faible total d'Ajaccio à ce stade de la compétition. Mais attention à l'excès de confiance pour les Marseillais qui ont perdu 2 des 4 dernières réceptions d'équipes promues en Ligue 1.

A quelle heure débute le match OM - Ajaccio ?

Le coup d’envoi de cette rencontre Marseille - Ajaccio sera donné à 17h00 au stade Vélodrome.

Sur quelle chaîne TV est diffusé OM - Ajaccio ?

L’unique diffuseur de ce match Marseille - Ajaccio comptant pour la 10e journée de Ligue 1 est Amazon Prime. Pour suivre la rencontre, vous devrez donc souscrire à un abonnement à la plateforme payante.

Quelle diffusion streaming pour le match OM - Ajaccio ?

Cette opposition entre l'Olympique de Marseille et Ajaccio est disponible en streaming. Si vous voulez suivre le match sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, il vous suffit de vous abonner à Amazon Prime. Vous pourrez ainsi suivre la rencontre sur le support de votre choix.

Quelles compositions probables pour OM - Ajaccio ?

Pour la réception de la lanterne rouge du championnat, Igor Tudor devra se passer d'un habituel titulaire en défense : Jonathan Clauss. L'international tricolore, blessé face au Sporting n'est toujours pas apte pour la rencontre de championnat. Le tacticien croate devra également faire sans son homme à tout faire au milieu de terrain, Matteo Guendouzi. Pour le reste, l'entraîneur marseillais pourra compter sur ses cadres habituels. En face, Leroy devrait signer son grand retour dans les buts d'Ajaccio tandis que Hamouma et Mayembo, blessés, manqueront à l'appel pour ce derby.

Le XI du Marseille : Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Kaboré, Veretout, Gueye, Tavares - Gerson, Harit - Alexis Sanchez.

Le XI d'Ajaccio : Leroy (ou Sollacaro) - Alphonse, Avinel, Vidal, Diallo - Bayala, Mangani, Coutadeur, Spadanuda - Moussiti-Oko, El-Idrissy.

Quels sont les pronostics pour la rencontre OM - Ajaccio ?

Les Marseillais sont évidemment favoris pour remporter ce match OM - Ajaccio pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Les hommes d'Igor Tudor sont deuxièmes au classement derrière le Paris Saint-Germain et sont toujours invaincus. La cote d'un succès phocéen au Vélodrome oscille entre 1.27 (Barriere Bet) et 1.39 (Unibet). En face la victoire de la lanterne rouge du championnat est élevée : 9.50 chez PMU Sport et 10.00 chez Netbet. Enfin, pour les amateurs de matchs nuls, la cote d'une égalité entre les deux formations est a 4.60 chez Winamax et 4.80 chez Betclic.