"OM - Ajaccio : l'ACA s'impose au Vélodrome, le résumé du match"

OM - Ajaccio. Première défaite en Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille. Les hommes d'Igor Tudor qui avaient pourtant ouvert le score grâce au 100e but en Ligue 1 de Payet, se sont finalement inclinés (2-1) après un but de Moussiti-Oko et un contre son camp de Balerdi. Le résumé du match.

19:14 - Le résumé du match Ce samedi, l'Olympique de Marseille recevait l'AC Ajaccio pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Une rencontre entre le deuxième au classement, invaincu depuis le coup d'envoi de la saison, et la lanterne rouge du championnat avec une seule victoire au compteur. Les hommes d'Igor Tudor débutent parfaitement la rencontre et obtiennent rapidement un penalty. Dimitri Payet, titulaire et capitaine au Vélodrome, prend ses responsabilités et inscrit son 100e but en Ligue 1 (15e). On se dit alors que la rencontre sera, comme prévu, à sens unique. Que nenni. Les Corses s'enhardissent et montent en puissance. En face, les Marseillais lèvent le pied après l'ouverture du score et sont surpris sur une superbe frappe enroulée de Moussiti-Oko (25e). À la pause, les deux équipes sont dos-à-dos. Quelques minutes seulement après le coup d'envoi du second acte, les Marseillais concèdent un but sur une boulette de Belardi qui inscrit un but contre son camp (47e). Menés au score, les Phocéens ont le plus grand mal à se montrer dangereux dans les derniers mètres malgré les nombreux changements, la faute à une très bonne organisation défensive de l'ACA. En fin de rencontre, les hommes d'Olivier Pantaloni auraient même pu inscrire le but du break. Score final (2-1) pour Ajaccio. L'OM s'incline pour la première fois de la saison en Ligue 1, les Corses s'offrent une superbe victoire au Vélodrome.

19:13 - Gigot : "On n'a pas été au niveau" Déception côté marseillais. L'OM a concédé sa première défaite en Ligue 1 cette saison. Après le coup de sifflet final, Samuel Gigot était logiquement déçu au micro de Prime Video : "C'était un match compliqué, on avait pourtant bien commencé. On aurait dû continuer à aller de l'avant et mettre ce deuxième but. C'est très rageant de perdre aujourd'hui comme ça. On ne doit pas chercher d'excuses avec la Ligue des Champions, on a raté beaucoup de choses simples. On n'a pas été au niveau. Il faut se remettre au travail pour les prochains matchs qui seront très importants.

19:08 - Gonzalez : "On joue notre vie à chaque match" Deuxième victoire en Ligue 1 pour l'ACA cette saison. Au terme de la rencontre, Oumar Gonzalez était logiquement ravi au micro de Prime Video : "On a été mal payés la semaine dernière contre Clermont. On a été solidaires et courageux cet après-midi. On a vu que c'était possible et on l'a fait. On doit continuer comme ça. À chaque match on nous enterre mais nous on joue notre vie à chaque fois et on y croit."

19:05 - Ajaccio fait tomber l'OM ! Ils l'ont fait. Les Corses, qui ne comptaient qu'une seule petite victoire au compteur en Ligue 1 cette saison, ont réussi l'exploit de faire tomber l'Olympique de Marseille. Les Phocéens, deuxièmes au classement, était invaincus en championnat depuis le début de l'exercice.

18:53 - C'est terminé à Marseille (1-2) ! L'AC Ajaccio s’en sort bien. A la fin de cette rencontre, la possession de balle est en effet largement en faveur de l'Olympique Marseille (64%-36%), qui s’est également créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 1 pour les Ajacciens. Néanmoins, c’est bien l'AC Ajaccio qui s’impose (1-2) dans ce match.

18:48 - Centre désespéré de Tavares Le latéral marseillais tarde à prendre une décision alors qu'il était sur son pied gauche. Il temporise et finit par centrer pied droit. C'est directement dans les mains de Leroy.

18:47 - Changement pour Ajaccio Nouveau changement pour Olivier Pantaloni : Gonzalez, à bout et averti, est remplacé par Vidal.

18:46 - Le coup franc d'Ünder ! Frappe puissante d'Ünder qui s'écrase directement sur le mur corse. Coup franc mal négocié par le Turc.

18:42 - Carton pour Gonzalez Nouvel avertissement dans cet OM - Ajaccio : Gonzalez écope d'un carton jaune après une faute sur Dieng. Coup franc bien placé à suivre pour Marseille.

18:41 - La tête de Dieng ! Le corner d´Harit au premier poteau est repris par Dieng de la tête. Ça passe à quelques centimètres de la cage de Leroy.

18:38 - Intervention décisive de Gonzalez Danger dans la surface corse. Le centre tendu devant le but d'Harit à destination de Dieng est dégagé in extremis par Gonzalez. Ça pousse côté marseillais.

18:37 - Changement pour l'OM Nouveau changement pour Igor Tudor dans cet OM - Ajaccio : Dieng remplace Kaboré pour le dernier quart d'heure de la rencontre.

18:34 - La parade de Leroy ! Centre dangereux de Tavares pour Gigot dans la surface qui reprend le cuir en talonnade. Superbe geste technique dans les airs mais Leroy fait apprécier sa détente et s'offre une parade à la hauteur du geste de son adversaire.

18:30 - Double changement pour Ajaccio Deux nouveaux changements pour l'ACA : Bayala et Moussiti-Oko sont remplacés par Alphonse et Botué.

18:29 - Premiers sifflets au Vélodrome Le public marseillais s'impatiente. D'autant que les Marseillais sont incapables de se montrer dangereux. Pour le moment l'ACA réussit le coup parfait et semble même capable d'aller chercher le but du break.

18:27 - Ünder signalé hors-jeu Bon ballon de Kaboré pour Ünder dans la surface corse. Le Turc contrôle parfaitement le cuir de la poitrine mais est finalement signalé hors-jeu.

18:20 - Première défaite de la saison pour l'OM ? Deuxième au classement, l'Olympique de Marseille est invaincu en Ligue 1 cette saison. En face, Ajaccio est la lanterne rouge du championnat et n'a gagné qu'une seule rencontre. Et les Corses réussissaient le coup parfait au Vélodrome ?

18:19 - Changement pour Ajaccio Changement pour Olivier Pantaloni : Koné est remplacé par Diallo. Il reste 30 minutes à jouer dans cet OM - Ajaccio.

18:16 - La célébration de Payet Découvrez le beau message de Dimitri Payet pour les supporters de l'OM après son 100e but en Ligue 1.

18:14 - Triple changement pour l'OM Igor Tudor procède à trois changements pour tenter de changer la dynamique de cette rencontre OM - Ajaccio : Harit, Luis Suarez et Ünder remplacent Payet, Gerson et Sanchez.

18:11 - Marseille pousse Menés au score, les Marseillais reprennent le contrôle de la rencontre. Ça combine bien entre Gerson et Sanchez, le ballon du chilien est un peu trop fort. Leroy récupère le ballon.

18:08 - La bourde de Balerdi ! Quelques minutes à peine après le coup d'envoi de la seconde période, les Marseillais sont surpris par une montée offensive corse. Le centre côté gauche de Youssouf Koné est touché du bout du pied par Leonardo Balerdi. C'est mal maîtrisé par le défenseur marseillais, Blanco ne peut rien faire.

18:05 - But de Leonardo Balerdi contre son camp (1-2) ! Le tableau d'affichage passe à 1 à 2 dans ce OM - AC Ajaccio au Orange Vélodrome. Et c'est Leonardo Balerdi qui envoie le ballon dans ses propres filets et offre un but à l'AC Ajaccio à la 47e minute de jeu dans cette 2e mi-temps.

18:04 - Début de la 2e mi-temps La 2e mi-temps démarre entre l'Olympique Marseille et l'AC Ajaccio, à Marseille, où Willy Delajod donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-1.