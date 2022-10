"Reims - PSG : deux points de perdu pour le PSG, le résumé du match"

Stade Reims - PSG. Ni le Stade Reims ni le Paris Saint-Germain n'a réussi à prendre l'ascendant dans ce choc de Ligue 1, au Stade Auguste Delaune. Réduit à dix en fin de première période, le PSG n'a pas réussi à trouver la faille face à une belle équipe de Reims. Retrouvez les événements marquants du match.

23:15 - Fin du live ! Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette rencontre entre le PSG et le Stade de Reims. Les Parisiens occupent toujours la première place de la Ligue 1 avec 26 points tandis que Reims remonte à la 14e place. On se retrouve demain pour la suite du championnat de France.

23:09 - Reims sort de la zone de relégation Auteur d'une prestation aboutie, le Stade de Reims récolte un point bien mérité. Le club est désormais 14e au classement, avec 8 points, avant les rencontres de leurs concurrents directs.

23:01 - Sergio Ramos ne disputera pas le Classique Revenu à un bon niveau depuis le début de saison, Sergio Ramos a connu sa deuxième expulsion depuis son arrivée au PSG. Principale conséquence ? Il sera suspendu la semaine prochaine pour le choc face à l'OM.

22:58 - Le PSG rate le break Pour la première fois depuis le début de cette Ligue 1, le PSG avait une occasion en l'or de créer un premier écart en tête de la Ligue 1. Un peu plus tôt dans la journée, l'OM, dauphin du PSG, a connu sa première défaite de la saison à domicile face à Ajaccio. Grâce à ce match nul, les Parisiens comptent néanmoins 3 points d'avance sur les Olympiens, à une semaine du classique du championnat de France.

22:53 - Reims et PSG se quittent sur un nul (0-0) Avec un taux de possession de balle aussi favorable (63% -37%), le Paris Saint-Germain pouvait espérer mieux dans ce match. Pourtant, le score est resté de parité (0-0) au terme de ce match. C’est même le Stade Reims qui s’est créé le plus de situations face aux cages avec 4 tirs cadrés (contre 3 tirs pour Paris Saint-Germain).

22:53 - Un coup franc va permettre au Paris Saint-Germain de se donner de l'air C'était peut être l'occasion de la dernière chance pour le Stade Reims qui se voit privée du ballon par l'arbitre à quelques encablures seulement des buts adverses ! Le Paris Saint-Germain va pouvoir éloigner le danger avec ce coup franc alors que nous jouons les dernières minutes de ce duel.

22:52 - Carton jaune pour Bradley Locko (Stade Reims) Le directeur de jeu, Pierre Gaillouste, brandit un avertissement à Bradley Locko, le joueur du Stade Reims.

22:51 - La tension monte ! La fin de match est tendu entre les deux équipes ! Neymar vient de recevoir un carton jaune pour une vilaine faute ! Vivement que ça se termine...

22:51 - Carton jaune pour Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) Kylian Mbappe, le joueur du Paris Saint-Germain, hérite d' un carton jaune à la 90e minute, dans cette 2e mi-temps.

22:50 - Coup franc dangereux pour le Stade Reims ! Voilà peut-être la balle de match qui va départager les deux équipes ! Alors que nous sommes dans les derniers instants de la partie, Pierre Gaillouste siffle une faute contre les Parisiens qui se retrouvent acculés dans les derniers mètres et vont devoir défendre leurs cages bec et ongles. Un but serait évidemment fatal à ce moment du match.

22:50 - Carton jaune pour Neymar (Paris Saint-Germain) Le directeur de jeu, Pierre Gaillouste, adresse un avertissement à Neymar, le joueur du Paris Saint-Germain.

22:50 - Pierre Gaillouste siffle un coup franc contre le Paris Saint-Germain Le Stade Reims bénéficie d'un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être tiré dans quelques secondes. Alors qu'ils n'ont pas encore réussi à prendre l'ascendant, les Rémois semblent pourtant commettre plus de fautes à ce stade, ayant concédé 22 coup francs contre 12 à leur bénéfice tandis que nous arrivons à la 90e minute de jeu au Stade Auguste Delaune.

22:49 - Le Paris Saint-Germain obtient un très bon coup franc ! Balle de match ! Alors que nous en sommes aux dernières minutes de jeu, Pierre Gaillouste siffle une faute contre les Rémois qui se retrouvent assiégés devant leurs buts et vont devoir défendre leurs cages bec et ongles. Un but serait évidemment fatal à ce moment de la rencontre.

22:49 - Carton jaune pour Andreaw Gravillon (Stade Reims) Andreaw Gravillon, le joueur du Stade Reims, est sanctionné d' un avertissement à la 90e minute, dans cette 2e mi-temps.

22:48 - Carton jaune pour Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) Achraf Hakimi, le joueur du Paris Saint-Germain, est sanctionné d' un carton jaune à la 90e minute, dans cette 2e mi-temps.

22:46 - Changement pour le Paris Saint-Germain Pablo Sarabia est remplacé par Achraf Hakimi à la 88e minute de jeu dans cette rencontre.

22:45 - Coup franc pour le Paris Saint-Germain Le Paris Saint-Germain gagne un nouveau coup franc dans cette 2e période, qui va être joué dans quelques instants. Nous atteignons la 87e minute de jeu au Stade Auguste Delaune. Les Rémois courrent après le ballon et multiplient les fautes pour le moment avec 21 coup francs concédés contre 10 depuis le début de la rencontre.

22:45 - Balogun s'élève mais ne cadre pas À la réception d'un centre venu de la gauche de l'attaque, le jeune attaquant anglais gagne son duel mais sa tête passe loin du cadre.de Donnarumma.

22:43 - Corner pour le Stade Reims Le Stade Reims se procure une opportunité intéressante de prendre l’avantage au score (0-0) en obtenant à l’instant son 7e corner de la partie, alors que nous en sommes à la 85e minute à Reims.

22:42 - Changement pour le Stade Reims Dion Lopy laisse sa place à Nathanaël Mbuku à la 84e minute de jeu dans cette rencontre.

22:40 - Tentative avortée pour le Paris Saint-Germain La tentative du Paris Saint-Germain échoue de peu alors que nous atteignons la 82e minute de la rencontre.

22:40 - Tir cadré pour le Stade Reims Possibilité intéressante pour le Stade Reims : la frappe est cadrée mais le gardien adverse veille au grain et peut relancer les siens.

22:38 - Corner pour le Paris Saint-Germain C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le Paris Saint-Germain, qui va avoir la possibilité de porter le danger devant la cage adverse et peut-être de de faire évoluer la marque en sa faveur (0-0).

22:37 - Changement pour le Stade Reims Arber Zeneli laisse sa place à Kamory Doumbia à la 79e minute de jeu dans cette rencontre.