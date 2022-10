"Montpellier - Monaco : l'AS Monaco prend l'avantage"

MHSC - ASM. Les Montpelliérains sont menés, pour ce nouveau choc de Ligue 1, ce dimanche 9 octobre 2022, au Stade de la Mosson de Montpellier. A la mi-temps, c'est l'AS Monaco qui a l'avantage avec un score de 0-1.

AS Monaco

Embolo, Breel 45’ - AS Monaco

0 : 1 Embolo, Breel 45’ - AS Monaco

En direct

Recevoir nos alertes live !

13:47 - Montpelliérains et Monégasques passent au vestiaire Le Montpellier HSC n’y est pas pour le moment : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est largement en faveur de l'AS Monaco (52% contre 48% pour le Montpellier HSC), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le Montpellier HSC et qui mène donc logiquement au score (0-1) pour le moment.

13:46 - Premier but signé Breel Embolo pour l'AS Monaco (0-1) ! L'AS Monaco ouvre le score à la 45e minute dans cette 1e mi-temps. Et c'est Breel Embolo qui inscrit ce premier but du match ! 0 à 1 dans ce Montpellier - Monaco au Stade de la Mosson.

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 12,99 € / mois seulement (offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime)

Découvrir l'offre

13:46 - Occasion pour l'AS Monaco L'AS Monaco réussit à obtenir une occasion de faire évoluer le tableau d'affichage alors que les deux équipes jouent la 45e minute dans cette 1e période.

13:41 - Coup franc dangereux en faveur de l'AS Monaco ! Quel coup franc précieux pour l'AS Monaco ! Benoit Millot siffle une faute contre les Montpelliérains qui se retrouvent coincés à quelques mètres de leurs buts et vont devoir défendre ce pré carré. Nous en sommes à la 42e minute de jeu au Stade de la Mosson.

13:40 - Corner en faveur de l'AS Monaco L'AS Monaco se crée une occasion de prendre l’ascendant au tableau d’affichage (0-0) en obtenant à l’instant son 3e corner de la partie, alors que nous atteignons la 41e minute à Montpellier.

13:39 - Coup franc pour l'AS Monaco Un nouveau coup franc pour l'AS Monaco est signalé par Benoit Millot dans la moitié de terrain du Montpellier HSC, alors que nous jouons la 39e minute de jeu dans ce Montpellier-Monaco. Le moment idéal pour prendre l'avantage dans cette 1e période.

13:35 - Le Montpellier HSC obtient un très bon coup franc ! Et si ce match s'emballait maintenant ? Alors que nous en sommes à la 36e minute de jeu, Benoit Millot siffle une faute contre les Monégasques qui se retrouvent assiégés dans les derniers mètres et vont devoir tenir bon. Le Stade de la Mosson suspend son souffle.

13:34 - Corner en faveur de l'AS Monaco L'AS Monaco se crée une occasion intéressante de prendre l’ascendant au tableau d’affichage (0-0) en obtenant à l’instant son 3e corner de la partie, alors que nous jouons la 35e minute à Montpellier.

13:33 - Hors-jeu sifflé contre le Montpellier HSC Benoit Millot signale un hors-jeu à l'encontre du Montpellier HSC, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. Nous en sommes à 2 hors-jeux pour le Montpellier HSC et 0 hors-jeux pour l'AS Monaco.

13:32 - Benoit Millot siffle un coup franc pour l'AS Monaco L'AS Monaco obtient un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et (pourquoi pas) de marquer un but dans cette 1e période. Nous atteignons la 32e minute de jeu au Stade de la Mosson et il s'agit toujours d'un match nul à ce stade.

13:29 - Coup franc en faveur du Montpellier HSC Le Montpellier HSC obtient un coup franc dans son pré carré qui va lui permettre de se dégager et de préserver le nul (0-0) dans cette 1e période. Nous en sommes à la 30e minute de jeu au Stade de la Mosson.

13:28 - Coup franc en faveur de l'AS Monaco L'AS Monaco obtient un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et de marquer un but dans cette 1e période. Nous disputons la 28e minute de jeu au Stade de la Mosson et il s'agit toujours d'un match nul pour l'instant.

13:27 - Occasion manquée pour le Montpellier HSC Le Montpellier HSC se fait menaçant mais le gardien adverse parvient à écarter la menace sur cette frappe alors que nous atteignons la 27e minute de la rencontre.

13:27 - Tir cadré pour l'AS Monaco Situation intéressante pour l'AS Monaco : la frappe est cadrée mais le gardien adverse veille au grain et peut relancer les siens.

13:26 - Tentative avortée pour l'AS Monaco L'AS Monaco se fait menaçant mais le gardien adverse parvient à sauver son camp sur cette frappe alors que nous atteignons la 27e minute de la partie.

13:26 - Tir cadré pour le Montpellier HSC Le Montpellier HSC pense trouver l'ouverture mais ce tir qui prenait pourtant le chemin du cadre ne finit pas au fond.

13:26 - Carton jaune pour Caio Henrique (AS Monaco) Le directeur de jeu, Benoit Millot, brandit un avertissement à Caio Henrique, le joueur de l'AS Monaco.

13:26 - L'AS Monaco concède un coup franc très proche de ses buts ! Quel coup franc précieux pour le Montpellier HSC ! Benoit Millot siffle une faute contre les Monégasques qui se retrouvent assiégés à quelques mètres de leurs buts et vont devoir repousser une nouvelle action adverse. Nous en sommes à la 26e minute de jeu au Stade de la Mosson.

13:25 - Corner en faveur du Montpellier HSC Le Montpellier HSC se procure une opportunité intéressante de passer devant dans cette rencontre (0-0) en obtenant à l’instant son 3e corner de la partie, alors que nous en sommes à la 26e minute à Montpellier.

13:24 - Corner en faveur du Montpellier HSC Le Montpellier HSC se crée une occasion intéressante de prendre l’ascendant au tableau d’affichage (0-0) en obtenant à l’instant son 2e corner de la partie, alors que nous atteignons la 25e minute à Montpellier.

13:23 - Benoit Millot siffle un coup franc pour le Montpellier HSC Un nouveau coup franc pour le Montpellier HSC, le 3e depuis le coup d'envoi, est signalé par Benoit Millot dans la moitié de terrain de l'AS Monaco, alors que nous jouons la 24e minute de jeu dans ce Montpellier-Monaco. Le moment idéal pour se constituer une avance dans cette 1e période.

13:19 - Benoit Millot siffle un coup franc pour le Montpellier HSC Le Montpellier HSC bénéficie d'un coup franc dans cette 1e période, qui va être frappé dans quelques secondes. Alors qu'ils n'ont pas encore réussi à prendre le dessus, les Montpelliérains semblent pourtant sur la défensive et commettent plus de fautes pour le moment, ayant concédé 5 coup francs contre 2 à leur bénéfice tandis que nous arrivons à la 20e minute de jeu au Stade de la Mosson.

13:15 - L'AS Monaco va écarter le danger avec un coup franc L'arbitre siffle un coup franc bienvenu en faveur des Monégasques qui se trouvaient assiégés dans leurs 30 derniers mètres et pouvaient voir le Montpellier HSC prendre l'avantage à l'issue de cette action. Ce coup franc va être frappé dans quelques instants.

13:13 - Blessure de Teji Savanier Teji Savanier (Montpellier HSC) s'est blessé alors que nous jouons la 14e minute dans ce match.