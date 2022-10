"Montpellier - Monaco : victoire nette pour l'AS Monaco (0-2), ce qu'il faut retenir"

14:52 - L'AS Monaco va chercher la victoire à l'extérieur (0-2)

L’avantage au score (0-2) de l'AS Monaco est plutôt logique au regard des stats disponibles après ce duel. Les Monégasques ont en effet eu un petit ascendant en termes de possession de balle (46%-54%) mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de frappes (7 tirs contre 2 pour le Montpellier HSC).