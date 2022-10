"Nice - Troyes : l'ESTAC Troyes trébuche (3-2), ce qu'il faut retenir"

Quel coup franc dangereux pour l'OGC Nice ! Alors que nous sommes dans les ultimes instants de la partie au Allianz Rivera, Johan Hamel siffle une faute contre les Troyens qui se retrouvent acculés dans les derniers mètres et vont devoir tenir bon. Un nouveau but serait fatal à ce moment de la rencontre.

16:38 - Coup franc en faveur de l'OGC Nice

L'OGC Nice bénéficie d'un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'amener le ballon dans la surface et de marquer un but de plus dans cette 2e mi-temps. Une situation d'autant plus intéressante que nous sommes dans les dernières minutes de cette confrontation.