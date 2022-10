"Lille - Lens : David offre le derby du Nord à Lille... le résumé du match"

LILLE - LENS. FOOT. Dans un derby du Nord haché, Lille a réussi à faire tomber Lens, grâce à un penalty de Jonathan David, pour la dernière rencontre de la 10e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, Lille, ce dimanche 9 octobre, remonte au classement (7e). Lens chute du podium (4e).

En direct

Recevoir nos alertes live !

23:20 - Kevin Danso (défenseur de Lens) : "Lucas Chevalier a été incroyable" Auprès d'Amazon Prime Video, Kevin Danso a livré son premier sentiment après la défaite de Lens à Lille (1-0) : "C’est difficile à accepter. C’est un derby… On voulait le gagner juste pour ça ! On voulait oublier cette série, pour justement se focaliser uniquement sur cette rencontre. Ils ont réussi à chercher ce penalty. Ils l’ont marqué. On a été un peu trop lent. C’est un match spécial… Lucas Chevalier a été incroyable. Il a fait des arrêts difficiles. Demain, on analysera cette rencontre pour basculer vers le match contre Montpellier."

23:10 - Adam Ounas (milieu offensif de Lille) : "C’était une ambiance magnifique" Au micro d'Amazon Prime Video, le milieu offensif de Lille était aux anges après la victoire des Dogues face à Lens, dans le derby du Nord : "On se devait de gagner ce derby pour les supporters. On se relance et maintenant on espère faire une bonne série. C’était un adversaire difficile. En première période, on a été surpris par l’intensité. En deuxième période, on a su les faire courir. C’était une ambiance magnifique. On prend les trois points, et nous sommes heureux ce soir."

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 12,99 € / mois seulement (offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime)

Découvrir l'offre

23:00 - Jonathan David, le bourreau de Lens Dans un match difficile, le buteur de Lille n’a pas tremblé au moment de donner l’avantage au score aux siens. Sur un penalty, dans un duel face au spécialiste Samba, le Canadien a su transformer parfaitement l’offrande.

22:55 - Lucas Chevalier, un môme de Lille devient héros dans un derby du Nord Pur produit de la formation nordiste, le portier des Dogues s’est montré décisif pour son premier derby en professionnel. Au quart d’heure de jeu, Lucas Chevalier a repoussé un penalty de Florian Sotoca. Il a permis aux siens de rester dans la partie.

22:47 - Lille – Lens, une histoire de penalty dans le derby du Nord Sotoca a manqué, David a transformé ! Au quart de jeu, Sotoca a buté sur Chevalier sur penalty. Sur le même secteur de jeu, David est parvenu à tromper la vigilance de Samba (44e). Grâce à ce concours de circonstance, Lille est parvenu à s’imposer face à son rival.

22:42 - Lille s'impose dans le derby du Nord face à Lens Lille réalise son premier clean sheet de la saison, et s'impose face à Lens grâce à un penalty de David (44e). Les Sang et Or s'arrêtent à 17 rencontres sans défaite !

22:41 - C'est fini entre le Lille OSC et le RC Lens (1-0) C’est le coup parfait pour le Lille OSC après ce duel (1-0). C’est pourtant le RC Lens qui affiche au final le meilleur taux de possession de balle (46%-54%) mais ses efforts ont été mal payés. Les Lillois se sont même montrés plus dangereux devant le but et affichent un meilleur total de tirs cadrés (8 contre 2).

22:39 - Lens obtient un coup franc de la dernière chance face à Lille À 25 mètres du but de Lille, Lens a l'occasion d'avoir une dernière situation de but. Samba, portier des Sang et Or, monte dans la surface.

22:37 - Weah manque un but tout fait pour Lille ! David met une merveille de centre, face au but, l'attaquant de Lille envoie le cuir au-dessus. Est-ce que c'est un signe du destin pour Lens ? Il reste trois minutes !

22:35 - Boura tente une frappe désespérée pour Lens À 40 mètres du but, le latéral gauche de Lens s'essaie. Mais, la frappe passe au-dessus du but des Dogues.

22:35 - M.Letexier sanctionne un joueur de Lens d'un carton jaune Après avoir râlé, Frankowski écope d'une biscotte !

22:35 - Sept minutes de temps additionnel dans ce Lille - Lens Ce temps cause le courroux des supporters de Lille. Ils s'apprêtent à souffrir.

22:32 - Lille coupe le tempo imprégné par Lens Les Dogues commettent beaucoup de fautes pour hacher le jeu. Lens peine à se créer des occasions de but.

22:30 - Chevalier intervient pour mettre fin à l'attaque de Lens Sur un corner à deux, Fofana tente un centre en retrait. Les défenseurs de Lille sont attentifs. Le portier des Dogues intercepte le ballon.

22:28 - Lens obtient un corner Seko Fofana sonne la charge du côté des Artésiens. Le centre du capitaine de Lens est contré par la défense de Lille.

22:28 - Lille change un joueur Auteur d'un bon match, Angel Gomes laisse sa place à Jonas Martin. Il reste cinq minutes dans ce Lille - Lens.

22:27 - Ounas reprend sa place pour Lille L'offensif de Lille a récupéré. Lens hérite du ballon, et vient s'installer dans le camp des Dogues.

22:26 - Ounas subit un gros choc Dans un duel aérien, l'offensif de Lille retombe de tout son poids sur le dos. Les soigneurs viennent prendre de ses nouvelles.

22:25 - Lille fait courir Lens et le chronomètre Malins, les Dogues confisquent le ballon à Lens. Les Sang et Or sont fatigués en cette fin de partie.

22:23 - Il reste dix minutes dans ce Lille - Lens ! Lille mène toujours d'un but grâce au penalty de Jonathan David (44e).

22:22 - Lens ne trouve pas la faille Les Sang et Or sont méconnaissables à Pierre-Mauroy. Ils subissent l'envie et le pressing de Lille.

22:20 - Lens fait ses deux derniers changements Machado et Haidara sortent, Buksa et Boura vont jouer le dernier quart d'heure de ce Lille - Lens.

22:17 - Lille réalise deux changements Pour ce dernier quart d'heure, Paulo Fonseca amène de la fraîcheur. Bamba et André Gomes rejoignent le banc, Weah et Baleba entrent sur le terrain.

22:16 - Bamba maintient Lens dans la rencontre ! Les gardiens se mettent en évidence ! Le portier de Lens gagne son duel face à David, et la frappe puissante d'André Gomes est repoussée en corner. Sur cette phase de jeu, André ne trouve pas la faille.