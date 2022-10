"Lille - Lens : compos probables, chaîne TV, pronos... les infos d'"

LILLE - LENS. FOOT. Pour ce dernier match de la 10e journée de Ligue 1, ce dimanche 9 octobre, Lille (8e) reçoit son voisin du RC Lens (4e), pour un derby du nord qui s'annonce électrique.

La suprématie régionale est en jeu. Pour cette dernière rencontre de la 10e journée de Ligue 1, Lille, inconstant depuis le début de la saison (13 points) reçoit son rival artésien, le RC Lens, qui connaît un bon départ (21 pts). Pour cette affiche capitale, les Dogues veulent s'appuyer sur leurs supporters pour empocher un succès : "On a beaucoup parlé après Lorient, sur ce que l'on devait améliorer, a expliqué Paulo Fonseca, entraîneur de Lille. La semaine et les séances ont été bonnes. On va avoir un match spécial, mais l'équipe est prête, elle est motivée. Il y aura une atmosphère particulière. Ce match reste quand même comme les autres, ce sont trois points au bout du compte. Mais il faut comprendre l'environnement, pourquoi ce match est si spécial pour les supporters."

Dans la tourmente après le départ de Florent Ghisolfi, ex-directeur sportif de Lens qui rejoint Nice avec effet immédiat, le RCL veut désormais se focaliser de nouveau sur le terrain. En conférence de presse, Franck Haise, entraîneur de Lens, a mis en garde ses joueurs sur la qualité de Lille : "Ce qui compte c'est d'être dans la continuité de ce qu'on produit depuis plusieurs mois. Dans un match qui sera particulier et où il faut se préparer à tout. Lille pourra nous poser des problèmes, ils en posent à tous.C'est une équipe qui cherche à créer du jeu. Notamment dans les sorties de ballons. Depuis quelque matchs, il subissent moins d'occasions. Ils se sont équilibrés."

Pour cette dernière rencontre de la 10e journée de Ligue 1, Lille reçoit le RC Lens au stade Pierre-Mauroy. Le coup d’envoi de ce derby du nord sera donné à 20h45 par François Letexier.

Le XI probable de Lille : Chevalier - Ismaily, Djalo, Fonte, Diakité - Martin, André - Bamba, Gomes, Ounas - David

Le XI probable du RC Lens : Samba - Medina, Danso, Haidara - Machado, Fofana, Abdul Samed, Cabot - Costa, Sotoca - Openda