"Copenhague - Manchester City : pas de gagnant, le résumé du match"

Le score est resté de parité (0-0) dans cette partie. Néanmoins, c’est le Manchester City FC qui présente les meilleures statistiques, au niveau de la possession de balle (62% - 38%) et en termes de nombre de frappes cadrées (2 - 1). Cette supériorité ne s’est finalement traduité à la marque ?

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias signale un changement : Marko Stamenic fait sa sortie et Paul Mukairu entre en jeu pour le FC Copenhague.

20:39 - Artur Manuel Ribeiro Soares Dias siffle un coup franc contre le Manchester City FC

Le FC Copenhague obtient un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de porter le danger et de marquer un but dans cette 2e mi-temps. Une situation très intéressante alors que nous en somme à la 90e minute de cette confrontation et que les deux équipes sont toujours à égalité.