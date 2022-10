"Zagreb - Salzbourg : le FC Salzbourg n'a pas fait la différence, le résumé du match"

Le duel a été serré entre le Dinamo Zagreb et le FC Salzbourg (1-1) et aucune des deux équipes n’a finalement réussi à faire la différence à la marque dans cette rencontre. Si le Dinamo Zagreb a affiché un taux de possession de balle supérieur (56% - 44%), chaque équipe a néanmoins réussi le même nombre de tirs cadrés (3).

Tobias Stieler signale un changement : Josip Misic est rappelé sur le banc de touche et Marko Bulat fait son apparition pour le Dinamo Zagreb.

22:40 - Coup franc pour le Dinamo Zagreb

Le Dinamo Zagreb bénéficie d'un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et (pourquoi pas) d'inscrire un point dans cette 2e période. Une situation d'autant plus intéressante que nous en somme à la 83e minute de cette confrontation et que le score est toujours de parité.