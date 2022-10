"Shakhtar - Real : chaîne TV, pronostics... Les infos du match"

Shakhtar - Real. Vainqueur de ses trois premiers matches en Ligue des Champions, les Merengues n'ont besoin que d'un nul face aux Ukrainiens de Donetsk pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid, en direct commenté.

Le message a clairement été transmis hier en conférence de presse. Aussi bien Carlo Ancelotti que Lucas Vazquez n'ont que peu parlé de l'adversaire du soir, le Shakhtar Donetsk, et se sont concentrés sur un seul et unique point, la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. "On veut assurer notre qualification. C'est le premier objectif de la saison. Sur le plan mental, ça te donne de l'énergie supplémentaire", a d'abord expliqué le technicien italien, repris un plus tard par son latéral. "Je pense que c'est un moment important pour mettre la qualification sur les rails et c'est ce que nous espérons faire demain." Avec trois victoires en trois matches européens cette saison, le Real Madrid traverse cette phase de groupes avec une tranquillité déconcertante et est totalement maître de son destin. En effet, tout autre résultat qu'une défaite lui permettra d'obtenir son sésame pour le printemps, là où ses ambitions fleurissent et s'aiguisent.

Un résultat largement dans les cordes des Champions d'Europe. La semaine dernière, à domicile, face au même adversaire, ils avaient outrageusement dominé les débats, tirant à 36 reprises sur le but ukrainien, mais ne l'avaient emporté que 2-1, la faute à un excellent Turbin auteur de 11 arrêts (!). Si le voyage en Pologne pourrait affecter quelque peu le rendement des Madrilènes, pas de doute qu'ils mettront la même ardeur à pilonner les positions ukrainiennes pour s'éviter tout désagrément. Incertain, Karim Benzema devrait bien conduire les troupes merengues accompagné de Rodrygo, meilleur joueur mercredi dernier, mais pas de Vinicius. Le Brésilien sera laissé au repos par Ancelotti. Au milieu, Tchouaméni et Cavaminga apporteront leur volume et leur densité physique pour empêcher le Shakhtar de se déployer, alors qu'il faudra encore faire sans Courtois (dos).

Un contexte lourd

Toutefois, si les Madrilènes ont les armes pour se qualifier dès ce soir, ils ne pourront se permettre la moindre suffisance. Si les Ukrainiens reconnaissent volontiers manquer d'expérience à ce niveau, ils ont pour eux le cœur. Un cœur et une envie qui seront décupler dans un contexte lourd au lendemain d'une nouvelle salve de bombardement meurtriers sur le territoire national. "L'équipe est prête à gagner, c'est ce que nous voulons. Tout notre soutien aux Ukrainiens. Les familles de mes joueurs sont là. Nous avons la responsabilité d'être forts demain, également pour eux", soutient Igor Jovicevic. Le coach du Shakthar sait combien les conditions de travail sont précaires pour lui et ses hommes mais veut aussi y voir une force. En effet, en raison de la guerre en Ukraine, l'équipe est contrainte de venir jouer en Pologne pour ses matches européens, alors qu'elle se prépare à Lviv, après avoir dû quitter Kiev. "Nous vivons à Lviv mais nous nous rendons à Varsovie en bus. La fatigue est grande. Vous n'avez presque pas de jours de repos. La préparation n'est pas la même que les autres, c'est un handicap. Mais nous devons être forts. Montrer au monde que nous sommes jeunes mais déterminés. C'est une situation cruelle, il ne s'agit pas seulement de football, nous parlons de la vie", éclaire-t-il sans chercher d'excuses mais pour rappeler combien jouer au football n'a rien de simple pour eux.

Ce supplément d'âme, ils tenteront de l'apporter sur le terrain pour rendre fier les leurs et continuer à se rêver un futur européen. Une semaine après le revers à Madrid, les joueurs ukrainiens savent où ils ont péché. "Nous jouons contre les meilleurs mais c'est 90 minutes et nous espérons qu'ils ne seront pas à leur meilleur niveau. Nous ferons les corrections nécessaires. Nous serons plus audacieux en attaque et nous voulons faire moins d'erreurs au milieu de terrain, car ils sont très dangereux en transition", décrypte Jovicevic, passé par la Maison Blanche au début des années 1990. "Ce sera différent du Bernabéu, nous sommes prêts. Nous devons jouer avec courage et pour jouer contre le Real Madrid, il faut le faire parfaitement pour avoir des chances", promet le gardien Turbin. Si le Real Madrid veut se débarrasser de la corvée de la qualification, celle-ci ne lui sera pas offerte par un Shakhtar Donetsk qui représente plus que lui-même.

Le match du Groupe F de Ligue des Champions entre le Shakhtar Dontesk et le Real Madrid aura lieu à partir de 21h, au Stade municipal du Legia Varsovie, en Pologne.

Le match du Groupe H de Ligue des Champions entre le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid sera retransmis en direct sur beIN Sports 3.

La rencontre entre le Shakhtar Donetsk d'Igor Jovicevic et le Real Madrid guidé par Carlo Ancelotti sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

BetClic : Shakhtar Donetsk : 8,00 / Nul : 5,10 / Real Madrid : 1,38

Parions Sport : Shakthar Donetsk : 7,40 / Nul : 5,30 / Real Madrid : 1,38

Winamax : Shakhtar Donetsk : 8,25 / Nul : 5,20 / Real Madrid : 1,38

Shakhtar Donetsk : Turbin – Mykhaylichenko, Bondar, Matviyenko, Konoplia – Stepanenko, Shevd, Bondarenko, Sudakov, Mudryk – Zubkov.

Real Madrid : Lunin – Lucas Vazquez, Nacho, Rüdiger, Mendy – Cavaminga, Tchouaméni, Kroos – Rodrygo, Benzema, Asensio.