"Shakhtar - Real : les Madrilènes qualifiés, le résumé du match"

23:30 - Un petit Real se qualifie, le résumé du match

Beaucoup estimeront qu'il s'agit d'un miracle mais à ce rythme, les miracles n'en sont pas et dénotent un talent pour se sortir des ornières. En Coupe d'Europe, le Real Madrid n'est jamais vaincu avant le coup de sifflet final et il l'a encore prouvé. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur première défaite de la saison en Pologne contre un Shakhtar Donetsk réaliste et généreux, les Merengues ont vu Rüdiger surgir dans la surface, devancé la sortie suicidaire de Trubin et prolongé le centre délicieux de Kroos dans le but ukrainien. Au bout du temps additionnel, le défenseur allemand, ouvert au crâne par le portier ukrainien, offrait l'égalisation à son équipe. Un soulagement pour des Madrilènes qui ont poussé jusqu'à la fin, et mobilisé toutes leurs forces pour arracher ce résultat synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Car le Shakhtar a chèrement vendu sa peau dans un match très différent de celui de la semaine passée au Santiago-Bernabeu. Dans une belle ambiance, les deux équipes ne faisaient pas vraiment honneur aux couleurs ukrainiennes brandit dans un tifo poignant par le public avant le coup d'envoi. C'est peu dire que la première période n'a pas donné lieu à de grandes envolées ou de belles actions fluides et électriques. Deux fois, le Real est parvenu à combiner pour deux occasions similaires de Rodrygo et Benzema, toutes deux conclues par un arrêt à son premier poteau d'un Trubin vigilant. Le portier du Shakhtar se signalait encore quand il claquait au-dessus de son but une frappe lourde et flottante de Valverde. Trop peu pour surprendre des Ukrainiens bien en place qui se contentaient du minimum. Un premier acte sans vie, disputé sur un faux rythme.

Bien que frustré, le Real ne devait pas être mécontent de la tournure des évènements, lui qui n'avait besoin que d'un nul. Puis le ciel madrilène s'assombrit quand 35 secondes après le retour des vestiaires, Zubkov marquait au second poteau sur un centre parfaitement distillé par Mykhaylichenko et mal apprécié par un Mendy sur les talons. Jamais dangereux, Sudakov et ses coéquipiers mettaient leurs prestigieux adversaires dans l'embarras. Un embarras qui aurait pu être encore plus grand si Traoré avait réussi son dribble sur Lunin et cadrer son tir qui rebondit sur le haut de la transversale madrilène. La chance du champion. Les tenants du titre tentèrent alors de réagir mais manquaient de justesse, de continuité dans le jeu. Cela obligea Carlo Ancelotti à mobiliser ses cadres, à lancer Modric ou encore Vinicius pour remettre de l'ordre dans la maison blanche. La pression se fit de plus en plus grande à mesure que les minutes s'égrainaient, Stepanenko et les siens reculant, subissant jusqu'à rompre sur une énième montée de Rüdiger. En champion, le Real Madrid a refusé la défaite et est allé chercher ce pourquoi il était venu en Pologne : sa qualification pour les huitièmes de finale. Un souci de moins pour les Merengues qui peuvent à présent se concentrer sur le Clasico de dimanche face au FC Barcelone. Avec le Real, il n'y a pas de miracles, juste un savoir-faire unique en Europe.