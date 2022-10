"Shakhtar - Real : suivez le match en direct"

Shakhtar - Real. Leaders du Groupe F avec trois victoires, les Merengues ont besoin encore d'un point pour accéder aux huitièmes de finale. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid, en direct commenté.

21:29 - Kroos tire de loin Sans solution devant et non pressé à 25 mètres, Kroos déclenche un tir puissant qui heurte la tête de Stepanenko.

21:28 - La passe de Valverde interceptée Valverde revient dans le coeur du jeu depuis l'aile droite. L'Uruguayen veut ouvrir à gauche sur Benzema mais sa passe est interceptée par le retour de Mykhaylichenko.

21:27 - Nacho concède un corner Côté droit, Mudryk contrôle parfaitement et donne dans l'entrejeu à Bondarenko. Sans contrôle, il joue sur Zubkov à ras de terre dans la surface. Ce dernier baisse la tête et tente sa chance maladroitement du droit. Nacho dévie en corner.

21:26 - Incompréhension entre Hazard et Mendy Côté gauche, Hazard voit Mendy proposer une course dans son dos et veut lui donner mais sa passe est trop appuyé et le latéral français n'arrive pas assez vite.

21:24 - Traoré au sol Sur la droite de la surface, Mudryk réussit à transmettre latéralement à Traoré mais l'attaquant s'effondre. Il semble avoir été touché au talon gauche par Tchouaméni mais l'arbitre n'indique rien.

21:23 - Tchouaméni n'assure pas son centre A 25 mètres, Tchouaméni enroule du droit un centre vers Benzema mais son ballon manque de justesse.

21:21 - Tchouaméni fait faute Au milieu de terrain, Tchouaméni se jette et met le pied sur le ballon dans les pieds de Zubkov mais est sanctionné d'une faute car dans la continuité de son geste, il accroche les jambes de son adversaire.

21:19 - Le corner ne donne rien Le corner est frappé depuis le coin gauche en direction de Benzema au point de penalty mais l'attaquant ne peut que le prolonger avant que ça ne soit dégagé.

21:18 - Benzema glane un corner Sur un long ballon, Benzema joue de son physique pour pousser légèrement Bondar et se libérer l'espace pour entrer dans la surface. Sur la gauche, il déclenche du gauche et oblige Trubin à la parade au premier poteau.

21:16 - Carton jaune pour Konoplia Au milieu de terrain, Konoplia se débat pour garder le ballon mais le perd devant Tchouaméni. Le latéral du Shakhtar se jette et ne maîtrise pas assez son geste et récolte un avertissement.

21:15 - Mudryk en échec Zubkov trouve Bondarenko entre les lignes à 20 mètres. Ce dernier s'emmène le ballon, résiste à Nacho et Tchouaméni mais perd le contrôle. le ballon arrive à gauche sur Mudryk qui voit Vazquez lui refermer la porte devant la surface.

21:11 - Le Real à l'arrêt Début de match très moyen pour le Real Madrid. Le jeu merengue est statique et oblige Rüdiger à allonger mais sa transversale vers Rodrygo à gauche est trop profonde et file en sortie de but.

21:09 - Rüdiger s'essaie de loin A 30 mètres, Rüdiger prend sa chance du droit mais croise trop sa frappe. Le défenseur a tenté de surprendre la défense du Shakhtar. Sans succès.

21:08 - Le Shakhtar fait tourner Le Shakhtar Donetsk s'évertue à ne pas perdre le ballon et le conserve depuis de longues minutes sans parvenir à progresser. Les Ukrainiens ne parviennent pas à se montrer dangereux et ne prennent aucun risque.

21:05 - Une mauvaise relance Trubin se troue dans son dégagement et voit son ballon intercepter par Tchouaméni. Le Français donne devant lui à Valverde dont le contrôle lui fait perdre la possession.

21:04 - Soudakov contré Sur un ballon récupéré haut, Soudakov est servi avant de pénétrer dans la surface dans l'axe droit. L'Ukrainien tente sa chance mais voit Rüdiger le contrer en taclant.

21:03 - Une double pointe ? Etonnamment, Eden Hazard n'occupe pas dans ce début de match une position excentré mais s'est placé à côté de Benzema dans l'axe, laissant le couloir gauche à Rodrygo et le droit à Vazquez et un Valverde très haut.

21:01 - Un premier centre repoussé Les Madrilènes s'installent tout de suite dans la moitié ukrainienne. Kroos renverse à droite sur Vazquez dont le centre brossé du droit passe au-dessus d'Hazard et est dégagé par la tête de Matvienko.

21:00 - Coup d'envoi du match entre le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid ! Le coup d’envoi de cette confrontation entre le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid vient d’être donné par Orel Grinfeeld, à Varsovie. Ce sont les Merengues et Benzema qui engagent.

20:57 - Les équipes sur la pelouse Les deux équipes ont pénétré sur la pelouse et écouté l'hymne de la Ligue des Champions alors que les tribunes avaient dessiné un tifo aux couleurs jaune et bleu du drapeau ukrainien. Dans le coin des supporters madrilènes, un tifo demandant le Ballon d'Or pour Benzema.

20:55 - 3/15 Sur ses 15 derniers matches en phases de groupes de la Ligue des Champions, le Real Madrid n’a connu que trois défaites. La dernière a été subie à domicile contre le Sheriff Tiraspol, la saison dernière (1-2). Les deux autres lui ont été infligés par le même adversaire…le Shakhtar Donetsk. A l'automne 2020, les Ukrainiens avaient battu les Madrilènes à Bernabeu (3-2) puis à domicile (2-0).

20:50 - Un 10/10 ? Malgré les circonstances de la guerre et privé de son stade, la Donbass Arena, depuis 2014, le Shakhtar Donetsk reste maître quand il joue à "domicile". Ainsi, les hommes d'Igor Jovicevic peuvent enchaîner un 10 matches de suite sans défaite. Pour y parvenir, il faudra résister au Real Madrid, précisément l'équipe qui l'a fait chuter pour la dernière fois devant son public. C'était la saison dernière et la claque avait été sévère avec 5 buts encaissés pour aucun marqué (0-5).

20:45 - Au presque parfait Depuis le début de la saison, le Real Madrid a disputé 12 matches pour 11 victoires et un nul. La seule équipe à être parvenue à empêcher les Merengues de gagner n’est autre qu'Osasuna. Les Basques ont réussi la performance de ramener un point du Santiago Bernabeu, le tout en infériorité numérique lors du dernier quart d'heure, alors que Benzema a manqué un penalty (1-1).

20:35 - Trois à la suite Le Real Madrid s'est imposé lors de ses trois dernières oppositions contre le Shakhtar Donetsk. Il y a un an, presque jour pour jour, lors de sa dernière venue en Ukraine, le club merengue avait été impitoyable passant 5 buts à leurs hôtes dont un doublé de Vinicius et un but de Benzema dans le temps additionnel (5-0).