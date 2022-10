"PSG - Benfica : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match en direct"

PSG - Benfica. Nouveau choc de Ligue des Champions dans la poule H où le Paris Saint-Germain reçoit le Benfica Lisbonne. Compositions probables, diffusion TV... Découvrez toutes les informations sur cette affiche.

Après le match nul 1-1 au Portugal, le Paris Saint-Germain retrouve le Benfica Lisbonne en Ligue des Champions ce mardi 11 octobre au Parc des Princes : une rencontre cruciale pour les Parisiens s'ils veulent terminer en tête du groupe H. Pour ce choc, Christophe Galtier devra faire sans Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Renato Sanches et Lionel Messi. Très important dans l'effectif du PSG cette saison, l'Argentin est touché au mollet. En conférence de presse, Christophe Galtier est revenu sur la blessure de "La Pulga" : "Leo a senti une gêne au mollet lors du premier match de la confrontation contre le Benfica. On pensait, et lui aussi pensait pouvoir participer au match de mardi. Finalement c'est encore limite. Il y a eu très peu de délais, six jours, entre les deux matchs et c'est un mollet. Cela va beaucoup mieux, il est très confiant mais il a encore cette sensation désagréable qui fait que dans un match de cette importance-là, il a préféré s'abstenir." Pablo Sarabia est pressenti pour remplacer Lionel Messi dans le onze du PSG face à Benfica.

Du côté lisboète, Roger Schmidt sera privé du virevoltant ailier brésilien David Neres. L'entraîneur du Benfica Lisbonne s'attend à une rencontre aussi disputée qu'à l'aller : "On s'attend encore à un match très difficile. On affronte une des " tops teams " européennes, et à l'aller ça avait été très offensif, ça avait été un grand match. Cette fois on n'a pas l'avantage du stade mais on est sur la même idée de croire en nos qualités et de jouer notre foot." En conférence de presse, l'Allemand est revenu sur le forfait de Lionel Messi : "Il (Leo Messi - NDR) est toujours le meilleur du monde, et s'il joue, évidemment que ça change un peu notre approche, parce qu'il est très bon, surtout sur les 30 derniers mètres. Mais ils auront une très bonne équipe malgré tout. Comme nous devons trouver une solution pour remplacer Neres, Paris trouvera une solution pour remplacer Messi."

À quelle heure débute PSG - Benfica ?

Le coup d'envoi de la rencontre de Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain au Benfica Lisbonne est prévu mardi 11 octobre à 21h00 au Parc des Princes à Paris (France). L'arbitre Michael Oliver (Angleterre) sera au sifflet pour cette affiche.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Benfica ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des Champions, Canal + diffusera le rencontre entre le Paris Saint-Germain et Benfica. L'affiche sera également disponible sur RMC Sport 1.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et Benfica sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site RMC Sport.

Quelles sont les compositions probables du PSG et Benfica ?

PSG : Donnarumma (G) - Ramos - Marquinhos - Danilo - Hakimi - Verratti - Vitinha - Bernat - Neymar - Sarabia - Mbappé.

Benfica : Vlachodimos (G) - Bah - A.Silva - Otamendi - Grimaldo - Florentino - E.Fernandez - D.Gonçalves (ou J.Draxler) - Rafa - J.Mario - G.Ramos.

Quels sont les pronostics de la rencontre entre le PSG et Benfica ?