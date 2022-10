"PSG - Benfica : les Parisiens accrochés, suivez le match en direct"

Dès que les Parisiens ont le ballon, Marquinhos apporte le surnombre dans l'entrejeu et monte d'un cran pour être milieu défensif.

Comme à son habitude, Neymar veut participer le plus possible à la construction des attaques parisiennes. Depuis le début du match, le Brésilien n'hésite pas à redescendre jusqu'à son camp pour toucher le ballon.

Le coup d’envoi de ce duel entre le Paris Saint-Germain et le Benfica Lisbonne a été donné par Michael Oliver, à Paris.

Si Neymar et Marco Verratti écopent d'un carton jaune ce soir, ils seront suspendus pour la cinquième journée et la réception du Maccabi Haifa.

K. Navas, S. Rico, N. Mukiele, E. Bitshiabu, F. Ruiz, C. Soler, I. Gharbi, W. Zaïre-Emery et H. Ekitike composent le banc du Paris Saint-Germain ce soir face à Benfica pour la quatrième journée de Ligue des Champions .

Paris est invaincu lors des trois réceptions de Benfica en compétition européenne : victoire 2-1 en Coupe de l’UEFA en mars 2007, match nul 1-1 en Ligue Europa en mars 2011 et succès 3-0 en Ligue des champions en octobre 2013.

Si le PSG l'emporte ce soir à domicile contre le Benfica Lisbonne, les Parisiens seront qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les joueurs de Christophe Galtier ne pourront plus être rattrapés au classement par la Juventus Turin après leur défaite contre Maccabi Haifa (2-0) il y a quelques minutes.

20:25 - Campos : "Kylian n'a jamais demandé à partir"

Au micro d'Olivier Tallaron pour Canal+, le directeur sportif du Paris Saint-Germain Luis Campos est revenu sur la nouvelle qui agite le PSG et la planète foot : l'envie de départ de Kylian Mbappé. Le Portugais a démenti cette information : "Je suis tous les jours avec Kylian Mbappé et il ne m’a jamais parlé de partir en janvier. […] Je suis là pour démentir et dire clairement que Mbappé ne m’a jamais demandé, ni à moi, ni au président, de partir du PSG."