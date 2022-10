FC Barcelone - Celta Vigo : victoire sans ressort pour les Blaugranas, suivez le match en direct

Sans briller et en ayant afficher de grandes carences en seconde période, le FC Barcelone s'impose dans la douleur face au Celta Vigo et reprend la tête de la Liga, à une semaine du Clasico.

23:04 - Barcelone à nouveau leader Avec ce succès étriqué contre le Celta Vigo (1-0), le FC Barcelone enchaîne une septième victoire consécutive en Liga, certainement pas la plus probante, et reprend la tête de la Liga, devançant le Real Madrid à la différence de buts.

22:58 - Fin du match et victoire de Barcelone (1-0) Au terme d'une seconde période douloureuse et inquiétante, le FC Barcelone est soulagé d'entendre le coup de sifflet final de l'arbitre (1-0). Les Catalans ont souffert et ont été tout proche de se faire surprendre par une vaillante équipe du Celta Vigo qui a réalisé les bons ajustements et imposés son tempo. La réussite l'aura néanmoins fuite restant du côté barcelonais.

22:57 - La parade de Ter Stegen La fin de match est douloureuse pour le FC Barcelone. Sur un renversement, Perez est servi dans l'axe à 20 mètres et peut enrouler une frappe du gauche qui oblige Ter Stegen à s'envoler et sortir le ballon de la main droite.

22:55 - Poteau et hors-jeu pour le Celta Une nouvelle fois le Celta Vigo porte le danger sur le but de Ter Stegen et il faut un miracle pour éviter l'égalisation. Entre Piqué et Eric Garcia, Iago Aspas plonge dans la profondeur. Sur la gauche du but, il donne à ras de terre. Au premier poteau, Paciencia surgit mais frappe sur le poteau. Dans la foulée, la frappe d'un de ses coéquipiers est contré par un tacle barcelonais. Un hors-jeu est finalement signalé contre Aspas au départ de l'action.

22:53 - Le contre raté de Dembélé Dembélé récupère à hauteur de la ligne médiane et se projette balle au pied. Il remonte la moitié de terrain adverse mais arrivé à la surface, il se trompe et met une passe trop en retrait alors que Fati était libre à l'opposé.

22:51 - Nouvelle frayeur sur le but barcelonais Côté gauche, Paciencia se joue de Sergi Roberto le long de la ligne de sortie de but et centre fort devant le but. Il faut le retour de Fatu devant Mallo pour enlever le ballon.

22:51 - Temps additionnel : 6 minutes Il y aura 6 minutes de temps additionnel dans cette seconde période entre le FC Barcelone et le Celta Vigo.

22:50 - Fin de match compliquée pour Barcelone Le FC Barcelone donne l'impression de ne rien maîtriser dans cette fin de match et subit les assauts maladroits du Celta Vigo. Il reste deux minutes dans le temps réglementaire.

22:47 - Alba sort Cinquième et dernier changement pour le FC Barcelone. Cette fois, Xavi rappelle Jordi Alba et lance Eric Garcia. Ce dernier prend place dans l'axe avec Piqué, décalant Marcos Alonso à gauche.

22:45 - Enorme occasion pour le Celta Vigo ! Sur un centre venu de la droite, le ballon est touché de la tête et arrive jusqu'à Aspas au point de penalty. L'attaquant s'emmêle un peu et ne peut mettre de puissance dans son tir à ras de terre, ce qui permet à ter Stegen de réaliser la parade et de sauver son équipe.

22:44 - Frappe de Dembélé Décalé à l'angle droit de la surface par Lewandowski, Dembélé s'ouvre l'angle avec son pied gauche et frappe croisé au premier poteau. Marchesin capte.

22:43 - Lewandowski imprécis Sale soirée pour Lewandowski. Le buteur polonais n'a eu aucune occasion à se mettre sous le pied et n'a pas su peser dans le jeu, à l'image de cette passe de Busquet sur laquelle il est court, laissant le ballon aller jusqu'à Aidoo, qui joue en retrait avec son gardien.

22:41 - Fati pas dans le bon timing Gavi joue dans la profondeur pour Fati. L'attaquant ne réussit pas à s'emmener le ballon dans un premier temps devant Mallo et est obligé de s'y reprendre, laissant le capitaine galicien s'interposer entre lui et le but. Le centre du Catalan heurte la main du défenseur mais l'arbitre considère qu'elle n'est pas volontaire.

22:40 - Barcelone sans idée Dominateur en première période, le FC Barcelone s'est éteint depuis le retour des vestiaires, n'effectuant qu'un seul tir.

22:38 - Baldé rappelé sur le banc Auteur d'un match sans relief, Baldé quitte le terrain et laisse sa place à Sergi Roberto.

22:37 - Du changement au Celta Vigo A un quart d'heure de la fin du match, Eduardo Coudet effectue ses premiers changements faisant sortir Larsen et Veiga pour lancer Perez et Solari.

22:35 - Barcelone refuse le coup franc Alors que Busquets a obtenu un bon coup franc à 25 mètres, le FC Barcelone se refuse à le tenter et joue court. Le jeu se poursuit et s'achève par une reprise en déséquilibre de l'extérieur de Fati sur un centre long venu de la droite. Le jeune attaquant ne parvient pas à redresser le ballon.

22:33 - Lewandowski battu à la course Sur un long ballon en profondeur à gauche, Lawandowski fait l'effort mais voit Marchesin le devancer. Le portier argentin a parfaitement lu l'action et est sorti à l'avant du danger pour tacler en touche.

22:32 - Carton jaune contre Aidoo Aidoo récolte un jaune après avoir poussé dans le dos Gavi, qui avait pris le dessus sur son accélération balle au pied.

22:30 - L'égalisation de Larsen annulée Sur un renversement à gauche, Galan mystifie Baldé d'un petit pont et se projette vers la surface. Il s'appuie sur Iago Aspas qui lui remet en une touche. Le latéral frappe fort dans un angle fermé et voit Ter Stegen réalisé la parade. Le ballon part en cloche au second poteau où Larsen marque de la tête dans le but vide. Finalement, le drapeau se lève pour un hors-jeu de Galan sur la remise d'Aspas.

22:27 - Rodriguez ne cadre pas A 25 mètres, dans l'axe droit du terrain, Oscar Rodriguez prend ses responsabilités pour tirer le coup franc. Il y met beaucoup de puissance mais oublie de soigner la précision. Son ballon part loin au-dessus du cadre.

22:26 - Mauvais centre de Gavi Côté gauche, Gavi parvient à s'ouvrir l'angle avec son pied droit et enroule un centre dans la surface. C'est trop haut pour Lewandowski et Marchesin capte sans mal.

22:24 - Triple changement pour le FC Barcelone A l'heure de jeu, Xavi décide de faire tourner son équipe et d'apporter du sang frais avec un triple changement. Pedri, Raphinha et Ferran Torres quittent la pelouse au profit de De Jong, Dembélé et Fati.

22:22 - Raphinha manque de justesse Après une bonne récupération de Jordi Alba, Busquets joue en pivot et fixe deux adversaires avant de donner devant lui à Lewandowski. Le Polonais oriente à droite sur Raphinha qui veut le retrouver une fois avoir atteint l'angle droit de la surface mais sa passe est interceptée par Nunez.