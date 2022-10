"Naples - Ajax : le SSC Naples s'approche encore du succès, le match en direct"

L'Ajax Amsterdam tient le ballon mais n'arrive pas à l'exploiter : à la pause, la possession de balle est certes à l’avantage de l'Ajax Amsterdam (60% contre 40%), mais c’est le SSC Naples qui a réussi le plus grand nombre de tirs cadrés (2 contre 1) et qui a pris l’avantage à la marque (2-0).

L'Ajax Amsterdam gagne un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de porter le danger et de réduire l'écart dans cette 1e mi-temps. Nous arrivons à la 45e minute de jeu au Stade Diego Armando Maradona.

Un joueur de l'Ajax Amsterdam est signalé hors-jeu et permet à ses adversaires de se dégager. Nous jouons la 42e minute de jeu dans ce match.

L'Ajax Amsterdam obtient un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de porter le danger et de réduire la marque dans cette 1e période. Nous jouons la 37e minute de jeu au Stade Diego Armando Maradona.

Le SSC Naples obtient un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de porter de nouveau le danger et de prendre le large dans cette 1e période. Nous disputons la 37e minute de jeu au Stade Diego Armando Maradona.

19:18 - Coup franc en faveur du SSC Naples

Le SSC Naples bénéficie d'un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'amener le ballon dans la surface et de marquer un but de plus dans cette 1e mi-temps. Nous atteignons la 33e minute de jeu au Stade Diego Armando Maradona.