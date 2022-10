"Atlético - Bruges : le match et tous les moments clés en direct"

Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est indiscutablement à l’avantage de l' Atlético Madrid (61% contre 39% pour le FC Bruges), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le FC Bruges, mais doit se contenter du nul pour le moment (0-0).

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par l'Atlético Madrid, qui va avoir la possibilité de créer le danger dans la surface de réparation du FC Bruges et peut-être de prendre l’avantage au score (0-0).

19:30 - Coup franc en faveur de l'Atlético Madrid

L'Atlético Madrid gagne un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et de marquer un but dans cette 1e mi-temps. Nous en sommes à la 45e minute de jeu au Civitas Metropolitano et il s'agit toujours d'un match nul jusqu'ici.