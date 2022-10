"Atlético - Bruges : les deux équipes finissent à égalité, les temps forts du match"

Le score final est de parité (0-0) entre l'Atlético Madrid et FC Bruges, mais les Madrilènes pouvaient espérer mieux si l’on se fie aux chiffres. L' Atlético Madrid en effet l’avantage en termes de possession de balle (58%-42%) mais a aussi cadré plus de tirs que ses adversaires (5 contre 1). Cela n’aura pas suffi pour faire la différence dans cette partie.

20:22 - Coup franc pour l'Atlético Madrid

L'Atlético Madrid bénéficie d'un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de développer une nouvelle offensive et de marquer un but dans cette 2e mi-temps. Une opportunité d'autant plus intéressante que nous en somme à la 79e minute de ce match et qu'il s'agit toujours d'un match nul pour l'instant.