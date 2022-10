"Glasgow Rangers - Liverpool : grosse correction pour les Glasgow Rangers, le résumé de la rencontre"

L’avantage au score (1-7) du Liverpool FC est plutôt logique au regard des stats proposées à l’issue de cette rencontre. Les Reds ont en effet eu un petit avantage en termes de possession de balle (46%-54%) mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de tirs (9 tirs contre 2 pour les Glasgow Rangers).

Le tableau d'affichage passe à 1-7 dans ce Glasgow Rangers - Liverpool ! Harvey Elliott trompe de nouveau la défense adverse à la 88e minute de jeu de cette 2e mi-temps et ajoute un point au compteur des Reds !

La décision est tombée pour le Liverpool FC : et c'est bien un but qui est accordé par Slavko Vincic après le visionnage de la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps !

22:46 - Slavko Vincic va-t-il annuler le but du Liverpool FC ?

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Slavko Vincic a un doute sur la dernière occasion du Liverpool FC et va vérifier auprès des assistants vidéo.