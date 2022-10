"Barcelone - Inter : le Barça éliminé de la Ligue des champions si..."

BARCELONE - INTER. Accroché par l'Inter Milan ce mercredi 12 octobre au terme d'un match fou, le Barça est proche de l'élimination.

FC Barcelone 3 : 3 Dembélé, Ousmane 40’ - FC Barcelone Barella, Nicolo 50’ - Inter Milan Martinez, Lautaro 63’ - Inter Milan Lewandowski, Robert 82’ - FC Barcelone Gosens, Robin 89’ - Inter Milan Lewandowski, Robert 90’ - FC Barcelone Inter Milan

Pas sur que Xavi s'attendait à un tel parcours en Ligue des champions. Plutôt en forme en championnat, le Barça ne l'est absolument pas sur la scène européenne. Après sa défaite au Bayern et l'Inter, les Catalans devaient prendre les 3 points et ont finalement arraché le nul au terme d'un match fou face à l'Inter. Conséquence, le Barça pourrait être éliminé de la course aux huitièmes de finale...

si l'Inter gagne un de ses deux derniers matchs (contre Plzen ou le Bayern)

si l'Inter prend un point sur ses deux derniers matchs, le Barça sera éliminé s'il ne remporte pas ses deux derniers matchs (le Bayern puis Plzen)

si l'Inter perd ses deux derniers matchs, le Barça sera éliminé s'il ne prend pas au moins quatre points sur ces deux derniers matchs (le Bayern puis Plzen)

Les stats du match