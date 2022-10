"Barcelone - Inter : le Barça tenu en échec par l'Inter... le résumé de la rencontre"

23:15 - L’Inter Milan, un plan quasiment parfait !

Les hommes de Simone Inzaghi ont utilisé la même méthode que mardi dernier : un bloc bas, et des projections rapides en contre-attaque. En difficulté dans le premier acte, et mené au score à la suite du but de Dembélé (40e), l’Inter Milan a montré des ressources au retour des vestiaires. Barella (50e) et Martinez (63e) ont renversé la partie pour le plus grand plaisir des supporters des Nerazzurri. Gosens a bien pensé être le héros de la soirée. Mais, Lewandowski (82e et 90e+2) a maintenu les siens en vie !