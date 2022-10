"Plzen - Bayern : le Viktoria Plzen chute (2-4), retour sur les temps forts du match"

Les statistiques témoignent de la très nette domination du Bayern Munich. Après ce duel, la possession de balle s’affiche largement à son avantage (65% contre 35% pour Viktoria Plzen), les Munichois se sont aussi créés le plus d'occasions sérieuses, avec 9 tirs cadrés contre 6 tirs cadrés pour Viktoria Plzen, et l’emportent donc logiquement (2-4) dans cette confrontation.

Les fautes s'accumulent du côté du Bayern Munich qui, malgré le score, a déjà offert à son adversaire 15 coup francs contre 8 à son bénéfice dans ce match. Et signe de leur envie d'en découdre, un nouveau coup franc vient d'ailleurs d'être accordé aux Tchèques par Bartosz Frankowski.

Quel coup franc dangereux pour le Bayern Munich ! Bartosz Frankowski siffle une faute contre les Tchèques qui se retrouvent acculés dans les derniers mètres et vont devoir éviter un nouvel écart au tableau d'affichage. Un nouveau but rendrait l'addition salée dans ces dernières minutes du match.

Bartosz Frankowski signale un hors-jeu à l'encontre du Bayern Munich, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. Nous en sommes à 0 hors-jeux pour le Viktoria Plzen et 2 hors-jeux pour le Bayern Munich.

Le Viktoria Plzen gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et de réduire l'écart dans cette 2e mi-temps. Une occasion qui intervient alors que nous arrivons dans les ultimes minutes de cette rencontre.

22:36 - Coup franc très intéressant pour le Bayern Munich !

