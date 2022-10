"Plzen - Bayern : le Bayern Munich brille, le match en direct"

Situation intéressante pour le Bayern Munich : la frappe est cadrée mais le goal adverse est vigilant et peut se dégager.

Et de 4 pour le Bayern Munich ! Leon Goretzka trompe la défense adverse à la 35e minute de jeu de cette 1e mi-temps ! Ça sent la correction pour le Viktoria Plzen. Le score est de 0-4 au Doosan Arena.

Opportunité intéressante pour le Viktoria Plzen : la tentative est cadrée mais le gardien adverse est vigilant et peut se dégager.

Situation intéressante pour le Viktoria Plzen : la tentative est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut se dégager.

Opportunité intéressante pour le Bayern Munich : la tentative est cadrée mais le gardien adverse veille au grain et peut relancer les siens.

Quel coup franc précieux pour le Viktoria Plzen ! Bartosz Frankowski siffle une faute contre les Munichois qui se retrouvent coincés devant leurs buts et vont devoir défendre ce pré carré pour maintenir leur avance. Nous en sommes à la 28e minute de jeu au Doosan Arena.

Le Viktoria Plzen bénéficie d'un coup franc dans son pré carré qui va lui permettre d'éloigner le danger et d'éviter un nouveau coup dur. Nous arrivons à la 27e minute de jeu au Doosan Arena.

Encore un but pour le Bayern Munich ! Leon Goretzka s'illustre à la 25e minute de jeu de cette 1e mi-temps ! Ça commence à sentir le roussi pour le Viktoria Plzen. Le score est de 0-3 au Doosan Arena.

Au tour du Viktoria Plzen d'obtenir son premier coup franc dans ce match, à la 16e minute de jeu. Un coup franc qui va être joué cette fois tout près de la surface adverse et qui pourrait donner une occasion aux Tchèques. Le score est toujours de 0 à 2 dans cette rencontre.

Thomas Müller inscrit un deuxième but pour le Bayern Munich, qui double donc la mise à la 14e minute de jeu dans cette 1e mi-temps, au Doosan Arena. Les Tchèques vont désormais devoir se réveiller s'ils veulent revenir au score !

Le premier but de ce choc est signé Sadio Mane à la 10e minute dans cette 1e période ! Le match tourne à l'avantage du Bayern Munich au Doosan Arena. Les Tchèques sont obligés de réagir.

21:08 - Un coup franc va permettre au Bayern Munich de se donner de l'air

L'arbitre siffle un coup franc bienvenu en faveur des Munichois qui se trouvaient coincés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le Viktoria Plzen inscrire un but à l'issue de cette occasion. Ce coup franc va être joué dans quelques secondes.