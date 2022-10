"Sporting - OM : les Marseillais s'imposent avec la manière au Portugal, le résumé du match"

SPORTING PORTUGAL - OM. L'OM s'est imposé sur la pelouse du Sporting Portugal ce mercredi 12 octobre (2-0) grâce à des buts de Guendouzi et de Sanchez en première période dans ce groupe D de la Ligue des champions.

En direct

Recevoir nos alertes live !

23:10 - Le résumé du match L'OM s'impose face au Sporting Portugal (2-0) et renverse complètement la tendance de ce groupe D. Dans une première période qui ressemblait presque à celle qui s'était déroulée il y a une semaine au Vélodrome, les Olympiens se sont très vite retrouvés à 11 contre 10 après l'exclusion d'Esgaio. Dominateurs pendant le premier quart d'heure, les joueurs de Tudor ont confirmé cette domination territoriale par un pénalty obtenu par Harit qui oblige Esgaio a commettre une faute et à recevoir son deuxième jaune. Matteo Guendouzi se charge de transformer ce tir au but avec l'aide du poteau alors que Franco Israel avait plongé du bon côté (20e). 10 minutes plus tard les Olympiens sont parvenus à faire le break grâce à Alexis Sanchez parfaitement servi par Harit (30e), intenable pendant la totalité de la rencontre. En deuxième période, même si le premier frisson était pour les Marseillais, la situation s'est empirée pour les joueurs de Ruben Amorim. En effet, après une faute de Pedro Gonçalves, l'ailier portugais est averti et se plaint de recevoir son premier jaune. Un geste qui n'a pas été apprécié par l'arbitre de la rencontre qui décide de donner un deuxième avertissement au joueur du Sporting qui se retrouvera à 9. Dans une fin de match très calme où l'intensité était retombée, Marsa était tout proche de marquer contre son camp mais le poteau a repoussé son dégagement raté (85e). Au final, les Olympiens se sont imposés sur le même résultat qu'à la mi-temps et remontent à la deuxième place du groupe D de la Ligue des champions à une petite longueur de Tottenham, leader.

23:00 - Amine Harit : "Je pense qu'on a été supérieurs" Le meneur de jeu de l'OM est revenu sur la victoire de son équipe dans ce Sporting Portugal - OM et n'a pas hésité à dire que les Marseillais avaient été supérieurs sur les deux confrontations : "Je pense que la victoire est méritée sur un match où on est venu jouer face à une équipe très performante à domicile. Après on a su gérer. Sur les deux matchs, je pense qu'on a été supérieurs. On a été top et sur les rencontres de Ligue des champions il faut atteindre la perfection et c'est ce qu'on a fait ce soir."

22:55 - L'autre match du groupe D et la situation au classement Alors que les Marseillais s'imposaient dans ce Sporting Portugal - OM, Tottenham le faisait également face à l'Eintracht Francfort dans une rencontre agitée où les Allemands ont été réduits à 10 (3-2). Au classement de ce groupe D, les Olympiens remontent à la deuxième place à une longueur des Spurs qui sont en tête du classement. Le Sporting est troisième à égalité de points avec l'OM et avec deux points d'avance sur Francfort.

22:52 - C'est fini à Lisbonne (0-2) ! Tous les voyants terminent dans le vert pour l'Olympique Marseille. Au terme de ce match, la possession de balle s’affiche nettement à son avantage (63% contre 37% pour Sporting CP), les Marseillais se sont aussi créés le plus d'occasions sérieuses, avec 5 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour Sporting CP, et l’emportent donc logiquement (0-2) dans cette confrontation.

22:50 - Deux minutes de temps additionnel Le quatrième arbitre indique qu'il y aura deux minutes supplémentaires dans ce Sporting Portugal - OM.

22:46 - Pape Gueye fait son entrée Igor Tudor fait un nouveau changement dans ce Sporting Portugal - OM avec l'entrée de Pape Gueye à la place de Jordan Veretout.

22:44 - Le poteau pour l'OM Marsa était tout proche de marquer contre son camp dans ce Sporting Portugal - OM après avoir dégagé malencontreusement sur son poteau le centre de Veretout.

22:43 - Belle tentative d'Under Cengiz Under prend sa chance en enveloppant sa frappe du pied gauche mais sa tentative n'attrape pas le cadre de Franco Israel qui était resté cloué sur sa ligne.

22:41 - La fin de match est calme L'intensité de ce Sporting Portugal - OM est largement retombée car les Olympiens mènent de deux buts et sont en supériorité numérique. La fin de match est maitrisée par les joueurs de Tudor.

22:38 - Alexis Sanchez ne décolère pas L'attaquant chilien est très en colère dans ce Sporting Portugal - OM après avoir reçu un coup de coude de la part d'Inacio. Il râle auprès de l'arbitre qui n'a pas signalé la faute.

22:33 - Pedro Porro reçoit un jaune Nouveau carton jaune pour les Portugais dans ce Sporting Portugal - OM. Pedro Porro est averti pour contestation.

22:32 - Payet dejà dans le bain Alors qu'il vient d'entrer en jeu dans ce Sporting Portugal - OM, Dimitri Payet se met déjà en ouvre avec une frappe lointaine qui finit juste au-dessus de la barre de Franco Israel.

22:31 - Payet rentre en jeu Dimitri Payet rentre dans ce Sporting Portugal - OM et remplace l'intenable Amine Harit auteur d'une prestation de grande qualité ce soir.

22:28 - Harit encore proche de marquer C'est ce qui manque à Amine Harit dans ce Sporting Portugal - OM. Sur une bonne ouverture de Sanchez, l'ancien joueur de Schalke tente une tête en première intention mais Franco Israel fait une belle parade.

22:25 - Quelle occasion pour Rongier Sur un centre de Sanchez mal repoussé, Valentin Rongier en profite pour la reprendre de volée à quelques mètres des cages mais son ballon finit dans les petits filets extérieurs de Franco Israel.

22:23 - Triple changement pour l'OM Igor Tudor profite de cet avantage et de cette supériorité numérique pour procéder à trois changements dans ce Sporting Portugal - OM. Guendouzi, Bailly et Clauss sortent et sont remplacés par Under, Gigot et Kaboré.

22:21 - Gonçalves a été exclu pour contestation Alors que l'ailier portugais avait commis une première faute qui lui avait valu jaune, Pedro Gonçalves a contesté dans la foulée et a pris un deuxième jaune qui lui vaut donc une exclusion dans ce Sporting Portugal - OM.

22:20 - Carton rouge pour le Sporting CP ! Alejandro Jose Hernandez Hernandez sort de sa poche un carton rouge à destination de Pedro Goncalves, le joueur du Sporting CP, averti pour la deuxième fois dans ce match !

22:18 - Le dernier changement pour le Sporting Ruben Amorim fait déjà son dernier changement dans ce Sporting Portugal - OM avec l'entrée de Pedro Porro à la place de Nuno Santos pour la dernière demi-heure de cette rencontre.

22:15 - Harit proche de marquer Le but du 3-0 était presque là dans ce Sporting Portugal - OM. Amine Harit combine avec Clauss qui lui remise parfaitement en retrait. Le Marocain manque le cadre.

22:13 - Ugarte est averti Manuel Ugarte prend un carton jaune dans ce Sporting Portugal - OM après une faute sur Harit qui continue à faire du mal aux joueurs portugais.

22:12 - L'OM maitrise Avec cet avantage et cette supériorité numérique, les Olympiens maitrisent ce début de deuxième période de ce Sporting Portugal - OM grâce à un grand Amine Harit et une force collective certaine.

22:08 - Harit ne peut pas tirer Sur une belle combinaison avec Tavares sur le côté gauche, Harit déborde et tente de frapper mais la défense du Sporting Portugal revient bien et l'empêche de prendre sa chance.

22:06 - Pau Lopez intervient Pau Lopez dégage des deux poings dans ce Sporting Portugal - OM alors que les Portugais sont les premiers à se mettre en oeuvre dans ce deuxième acte.