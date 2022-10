"Sporting - OM : vainqueur au Portugal, Marseille croit à la qualification, le résumé vidéo"

SPORTING PORTUGAL - OM. En s'imposant sur la pelouse du Sporting ce mercredi 12 octobre, l'OM s'est définitivement relancé dans la course à la qualification.

Sporting CP 0 : 2 Guendouzi, Matteo 20’ - Olympique Marseille Sanchez, Alexis 30’ - Olympique Marseille Olympique Marseille

Le résumé du match

L'OM s'impose face au Sporting Portugal (2-0) et renverse complètement la tendance de ce groupe D. Dans une première période qui ressemblait presque à celle qui s'était déroulée il y a une semaine au Vélodrome, les Olympiens se sont très vite retrouvés à 11 contre 10 après l'exclusion d'Esgaio. Dominateurs pendant le premier quart d'heure, les joueurs de Tudor ont confirmé cette domination territoriale par un pénalty obtenu par Harit qui oblige Esgaio a commettre une faute et à recevoir son deuxième jaune. Matteo Guendouzi se charge de transformer ce tir au but avec l'aide du poteau alors que Franco Israel avait plongé du bon côté (20e). 10 minutes plus tard les Olympiens sont parvenus à faire le break grâce à Alexis Sanchez parfaitement servi par Harit (30e), intenable pendant la totalité de la rencontre. En deuxième période, même si le premier frisson était pour les Marseillais, la situation s'est empirée pour les joueurs de Ruben Amorim. En effet, après une faute de Pedro Gonçalves, l'ailier portugais est averti et se plaint de recevoir son premier jaune. Un geste qui n'a pas été apprécié par l'arbitre de la rencontre qui décide de donner un deuxième avertissement au joueur du Sporting qui se retrouvera à 9. Dans une fin de match très calme où l'intensité était retombée, Marsa était tout proche de marquer contre son camp mais le poteau a repoussé son dégagement raté (85e). Au final, les Olympiens se sont imposés sur le même résultat qu'à la mi-temps et remontent à la deuxième place du groupe D de la Ligue des champions à une petite longueur de Tottenham, leader.

Les stats du match