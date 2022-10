"Sporting Portugal - OM : horaire, compos probables... Les infos du match"

SPORTING PORTUGAL - OM. Découvrez toutes les informations de ce match de la quatrième journée du groupe D de la Ligue des champions entre les Lisboètes et les Marseillais.

Le Sporting Portugal fait toujours la course en tête dans ce groupe D de la Ligue des champions mais possède une avance moins confortable sur ses poursuivants à cause du revers face à l'OM la semaine passée au Vélodrome (1-4). En championnat, ce week-end, les Portugais se sont imposés sur la pelouse de Santa Clara (2-1) et continuent d'essayer de combler le retard pris en début d'exercice. "L'OM a eu des problèmes avec nos joueurs, notamment dans le marquage individuel. Marcus Edwards était en train de faire du mal à l'OM. Tous les faits de jeu étaient contre nous, ça arrive. [...] À onze contre onze, le match aurait été différent. On peut battre l'OM au retour", a assuré Ruben Amorim après la lourde défaite du match aller.

Pour l'OM, la campagne en Ligue des champions est complètement relancée après leur victoire face au Sporting Portugal la semaine dernière (4-1). Les Olympiens avaient commencé cette édition 2022/2023 par deux revers face à Tottenham et à Francfort. Paradoxalement, cette belle victoire marseillaise a contrasté quelques jours plus tard avec le premier revers de la saison en championnat pour les hommes de Tudor face à Ajaccio, dernier du championnat (1-2). "Après un match comme ça, je ne veux pas parler des individualités. Je pense qu'on a fait un match collectif très sérieux. On a eu la force après le but encaissé d'entrée de réagir et d'attaquer fort comme on l'avait prévu. Le carton rouge nous a facilité la suite du match mais je dois féliciter mon équipe, qui a fait une prestation très sérieuse", s'était réjouit Igor Tudor après la victoire du match face au Sporting la semaine dernière.

A quelle heure débute le match Sporting Portugal - OM ?

Le match Sporting Portugal - OM débutera à 21h. Il se déroulera à l'Estadio José Alvalade de Lisbonne.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Sporting Portugal - OM ?

Sporting Portugal - OM sera diffusé sur Canal+. Il sera arbitré par l'Espagnol Alejandro Hernandez.

Quelle diffusion streaming pour le match Sporting Portugal - OM ?

La seule diffusion streaming pour regarder ce Sporting Portugal - OM sera sur la plateforme de Canal+, MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder la rencontre.

Quelles compositions probables pour Sporting Portugal - OM ?

Ruben Amorim devrait pouvoir compter sur deux retours importants dans ce groupe pour ce Sporting Portugal - OM. En effet, le technicien portugais aura à sa disposition Pedro Porro et Jovane Cabral. En revanche, le portier titulaire Adan est suspendu après son carton rouge reçu la semaine passée au Vélodrome et Daniel Bragança et Luis Neto devraient être forfaits. Voici le onze probable des Lisboètes : Israel - Reis, Inacio, St.Juste - Porro, Ugarte, Alexandropoulos, Santos - Paulinho, Edwards, Trincao.

En face Igor Tudor pourrait récupérer Mattéo Guendouzi et Jonathan Clauss pour cette rencontre et devrait, par conséquent, pouvoir compter sur un groupe au complet. Voici le onze probable olympien : Lopez - Mbemba, Bailly, Balerdi - Clauss, Guendouzi, Veretout, Tavares - Under, Harit - Sanchez.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Sporting Portugal - OM ?

Côté site de paris sportifs, le Sporting Portugal est favori face à l'OM. Sur Parionssport, les Portugais sont à 2,20, le nul est à 3,65 et la victoire olympienne à 3,05. Sur Winamax, le Sporting est à 2,25, le nul est à 3,60 et la victoire de l'OM à 3.