"Strasbourg - Lille : le RC Strasbourg chavire, revivez les temps forts du match"

Les statistiques témoignent de la domination du Lille OSC : après ce duel, la possession de balle s’affiche nettement à son avantage (57% contre 43% pour le RC Strasbourg). Les Lillois se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 6 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour RC Strasbourg, et remportent donc logiquement cette partie (0-3).

Situation intéressante pour le Lille OSC : la frappe est cadrée mais le goal adverse est vigilant et peut se dégager.

Le RC Strasbourg gagne un coup franc précieux, à proximité de la surface, qui pourrait bien lui permettre de marquer un but dans cette 2e période. Nous atteignons les ultimes minutes du match au Stade de la Meinau.

Le RC Strasbourg bénéficie d'un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et de réduire la marque dans cette 2e mi-temps. Une occasion qui intervient alors que nous en somme au dernier quart d'heure de ce match.

Possibilité intéressante pour le RC Strasbourg : la frappe est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut relancer les siens.

Jeremie Pignard signale un changement : Benjamin André fait sa sortie et Jonas Martin entre sur le terrain pour le Lille OSC.

Après avoir consulté la vidéo, Jeremie Pignard fait part de sa décision définitive : et il offre un but pour le Lille OSC ! !

22:42 - Arbitrage vidéo en cours

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Jeremie Pignard a un doute sur le dernier fait de jeu et consulte la vidéo.