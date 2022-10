"Lorient - Reims : les deux équipes à égalité, la suite en direct"

Mathieu Vernice vient d'accorder un 9e coup franc pour le Stade Reims. Les Rémois sont néanmoins menés sur le plan des coups de pied arrêtés, les Lorientais comptant au total 7 coups francs de plus depuis le début de la rencontre. Le score est toujours de 0-0 au Stade du Moustoir.

Un joueur du Stade Reims est pris au piège du hors-jeu et permet à ses adversaires de repartir de l’avant. Nous disputons la 80e minute de jeu dans cette rencontre.

Possibilité intéressante pour le Stade Reims : la tentative est cadrée mais le goal adverse est vigilant et peut relancer les siens.

18:35 - Coup franc pour le Stade Reims

L'arbitre siffle un coup franc bienvenu en faveur des Rémois qui se trouvaient assiégés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le FC Lorient inscrire un but à l'issue de cette offensive. Egalité parfaite donc, alors qu'on joue les tout derniers moments de ce duel.