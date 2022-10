Nantes - Fribourg : les Nantais corrigés à domicile

Après sa défaite 4-0 à domicile et le match nul 0-0 entre Qarabag et Olympiakos, le FC Nantes occupe la troisième place du groupe G de la Ligue Europa .

Kevin Schade récupère un ballon dans les 30 mètres nantais après une perte de balle de Castelletto. Le jeune attaquant frappe du pied gauche et voit son tir dévié, finir sa course dans les filets d'Alban Lafont, trompé par la trajectoire. 3-0 pour Fribourg.

Samuel Moutoussamy et Jean-Charles Castelletto ont remplacé Chirivella et Nicolas Pallois avant un corner nantais.

20:20 - De nouveaux changements

Côté nantais, Marcus Coco et Kader Bamba ont remplacé Moussa Sissoko et Moses Simon alors qu'Eggestein et Weisshaupt sont entrés à la place de Keitel et Doan pour Fribourg.