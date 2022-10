"Auxerre - Nice : des buts mais pas de vainqueur, retour sur les temps forts du match"

L' OGC Nice a eu plutôt la maîtrise du ballon mais a manqué d’efficacité : àl’issue de cette rencontre, la possession de balle est ainsi à l’avantage de l'OGC Nice (49%- 51%), mais ce sont les Auxerrois qui se sont créés le plus d’opportunités avec 3 tirs cadrés contre 2 pour les Niçois, et qui ont réussi à tenir leurs adversaires en échec (1-1).

16:46 - Eric Wattellier siffle un coup franc contre l'AJ Auxerre

L'OGC Nice gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et (pourquoi pas) d'inscrire un but dans cette 2e mi-temps. Une opportunité d'autant plus intéressante que nous en somme à la 90e minute de cette confrontation et que les deux équipes sont toujours à égalité.