"Troyes - AC Ajaccio : l'AC Ajaccio se contente du nul, ce qu'il faut retenir"

Le duel a été serré entre l'ESTAC Troyes et l'AC Ajaccio et chaque formation a tour à tour démontré sa supériorité sans parvenir à à prendre un avantage définitif au score (1-1). Ainsi, l'ESTAC Troyes a affiché un taux de possession de balle supérieur (57% - 43%) mais c’est en revanche son adversaire qui a réussi davantage de tirs cadrés (7 contre 2).

Un joueur de l'ESTAC Troyes est sanctionné d'un hors-jeu et permet à ses adversaires de repartir de l’avant. Nous disputons la 90e minute de jeu dans cette rencontre.

16:53 - Coup franc très intéressant en faveur de l'ESTAC Troyes !

Quel coup franc dangereux pour l'ESTAC Troyes dans ce match nul ! Alors que nous jouons les ultimes instants de la partie, Jerome Brisard siffle une faute contre les Ajacciens qui se retrouvent assiégés dans les derniers mètres et vont devoir défendre leurs cages bec et ongles. Un but serait évidemment terrible à ce moment de la rencontre.