"Monaco - Clermont : les deux équipes se quittent dos à dos, revivez les moments clés du match"

18:59 - Pas de vainqueur au Stade Louis II (1-1)

L'AS Monaco n’a pas vraiment eu la maîtrise du ballon mais s’est montré plutôt efficace : au terme de ce match, la possession de balle s’affiche en effet indiscutablement à l’avantage de son adversaire (63% contre 37% pour AS Monaco), mais les deux équipes se sont créées autant de situations dangereuses devant le but, avec 3 tirs cadrés chacune et sont finalement restées à égalité au tableau d’affichage (1-1).