"PSG - OM : les Parisiens remportent un Classico animé par la plus petite des marges, le résumé"

PSG - OM. Le PSG s'est imposé ce dimanche 16 octobre face à l'OM dans ce Classico de la 11e journée de Ligue 1 (1-0). Au classement, les Parisiens prennent six points d'avance sur les Marseillais.

23:05 - Le résumé du match Le PSG s'impose face à l'OM dans le 86e Classico de l'histoire de la Ligue 1 (1-0). Dans une première période dominée par les Parisiens, Pau Lopez a été, pendant longtemps, le héros olympien. L'ancien gardien de la Roma a repoussé à plusieurs reprises les tentatives de Mbappé ou de Messi très en jambes en première période. Le portier marseillais a aussi été chanceux lorsque la barre a repoussé le coup franc puissant de Lionel Messi (35e). Si les Phocéens se sont montrés quelque fois dangereux, ils n'ont pas su mettre autant de danger que leurs adversaires. Ces derniers ont concrétisé leur domination grâce à Neymar, servi idéalement par Mbappé, juste avant le retour aux vestiaires (45+2). En deuxième période, les occasions parisiennes ont été moins nombreuses. En face l'OM n'a pas su mettre sufifsamment en danger Donnarumma hormis sur un face à face avec Clauss qui s'est heurté au portier italien (52e). Le tournant de la seconde période à eu lieu à la 72e minute. Samuel Gigot sort de sa zone pour aller tacler Neymar sans raison apparente. Clément Turpin exclut le défenseur olympien. Après ce rouge, les Marseillais ont souffert et n'ont plus su se montrer offensifs. Les Parisiens ont, quant à eux, géré tranquillement la fin de match pour s'offrir ce Classico. Au classement, les joueurs de la capitale prennent six longueur d'avances sur leurs adversaires du soir qui finissent la 11e journée de Ligue 1 au pied du podium.

22:50 - "On savait que ça allait être un match difficile", assure Ruiz Auteur d'un PSG - OM très satisfaisant, Fabian Ruiz a répondu aux questions juste après le coup de sifflet final : "On savait que ça allait être un match difficile face à une équipe agressive avec des grands joueurs. Mais l'important c'est d'avoir gagné et de fêter ça avec les supporteurs."

22:45 - Jordan Veretout : "C'est frustrant" Jordan Veretout a répondu aux questions après ce PSG - OM et a évoqué la déception du clan marseillais : "C'est frustrant. On sait que sur des gros matchs comme ça les détails font la différence. On n'a pas démérité, on a pris des risques, on a concédé des occasions mais on les a mis en difficulté aussi. Avec plus de justesse on aurait pu marquer."

22:40 - Parisiens et Marseillais en ont fini à Paris (1-0) C’est l’égalité parfaite entre les deux équipes en termes de possession de balle : àl’issue de cette rencontre. Le score : 1-0.

22:36 - Les deux hommes se relèvent Nordi Mukiele et Bamba Dieng se relèvent dans ce PSG - OM et vont disputer les quatre dernières minutes de ce Classico.

22:35 - Dieng et Mukiele restent au sol Après un choc tête contre tête, Bamba Dieng et Nordi Mukiele restent au sol. Les soigneurs font leur entrée sur la pelouse du Parc des Princes.

22:33 - Neymar cède sa place Le seul buteur de ce PSG - OM fait sa sortie sous l'ovation du Parc des Princes. Il est remplacé par Carlos Soler, l'ancien joueur de Valence.

22:32 - Le PSG tente de faire le break En cette fin de PSG - OM, les Parisiens ont plus d'espaces et essayent de mettre le deuxième but à l'image de cette frappe de Fabian Ruiz qui est déviée en corner.

22:29 - Sarabia rate sa frappe Le nouvel entrant dans ce PSG - OM prend sa chance depuis l'extérieur de la surface mais sa frappe fuit le cadre et était, de toute manière, trop écrasée.

22:27 - Pau Lopez surgit Le gardien de l'OM jaillit dans les pieds de Vitinha qui avait bénéficié d'un contre favorable dans la surface de réparation olympienne.

22:24 - Double changement pour l'OM, Messi sort Igor Tudor fait, à nouveau, un double changement dans ce PSG - OM. Pape Gueye et Bamba Dieng rentrent et remplacent Jordan Veretout et Alexis Sanchez. De son côté, Lionel Messi sort et est remplacé par Pablo Sarabia.

22:23 - Messi tente le piqué Lionel Messi est servi par Mbappé dans ce PSG - OM et tente un piqué qui passe au-dessus de Pau Lopez mais aussi au-dessus des cages olympiennes.

22:20 - Marquinhos a écopé d'un jaune Suite au rouge de Gigot, Marquinhos a écopé d'un carton jaune dans ce PSG - OM pour être aller invectiver le défenseur olympien.

22:18 - Samuel Gigot a fait un tacle dangereux et inutile Le carton rouge adressé à Samuel Gigot dans ce PSG - OM est totalement mérité. Le défenseur olympien est sorti de sa zone pour aller cisailler Neymar.

22:17 - Carton rouge pour Samuel Gigot (Olympique Marseille) ! Ca se complique ! Alors que l'Olympique Marseille est derrière au tableau de score, Clement Turpin distribue un carton rouge à Samuel Gigot qui va laisser sa formation à 10 pour le reste du duel.

22:15 - Pau Lopez a de la réussite Sur un centre contré par Tavares, Pau Lopez voit le ballon rebondir sur son torse.

22:15 - Les premiers changements Les premiers changements de ce PSG - OM interviennent avec les entrées d'Under et Kaboré à la place de Harit et Tavares. Jonathan Clauss bascule sur le côté gauche.

22:12 - 54% de possession pour l'OM C'est assez rare pour être souligné. Dans ce PSG - OM, ce sont les visiteurs qui ont plus le ballon avec 54% de possession de balle pour les joueurs de Tudor.

22:10 - Mbemba contre Mbappé Après une bonne passe de Fabian Ruiz, Kylian Mbappé frappe en pivot mais Chancel Mbemba profite de sa proximité pour contrer l'avant centre du PSG.

22:09 - Quel retour de Balerdi Alors que Neymar était dans une situation idéale pour mettre un doublé dans ce PSG - OM, Balerdi réalise un excellent geste défensif.

22:08 - Guendouzi bute sur Donnarumma Mattéo Guendouzi prend sa chance après un crochet intérieur mais Donnarumma est vigilant et s'empare du cuir dans ce PSG - OM.

22:06 - Pau Lopez fait encore un arrêt Marco Verratti n'était pas loin d'inscrire son premier but dans un Classico à l'occasion de cet OM - PSG. L'Italien avait frappé dans une bonne position suite à un bon service de Mbappé mais il bute sur Pau Lopez.

22:05 - L'heure de jeu C'est l'heure de jeu dans ce PSG - OM. Les Parisiens sont toujours devant au tableau d'affichage grâce à un but de Neymar juste avant la mi-temps. Les Marseillais poussent un peu plus dans ce deuxième acte.

22:02 - Donnarumma s'empare du ballon Sur un centre mal repoussé par Verratti, Donnarumma se couche sur le ballon et soulage sa défense dans ce PSG - OM.