"PSG - OM : chaîne, compos, streaming... Les infos du Classico"

PSG - OM. Découvrez toutes les informations du Classico entre le PSG et l'OM qui se joue ce dimanche 16 octobre et qui compte pour la 11e journée de Ligue 1.

Le PSG reçoit son meilleur ennemi dans une situation délicate. En effet, les joueurs de Christophe Galtier sont sur une série de trois matchs nuls consécutifs avec des problèmes extra sportifs concernant la star du club Kylian Mbappé qui souhaiterait, selon plusieurs médias, quitter le club de la capitale. Mais à chaque fois, sous l'ère qatarie, que le PSG a enchainé trois matchs nuls consécutifs ils ont réussi à gagner le quatrième. En conférence de presse avant ce choc, l'ancien coach des Verts a poussé un énorme coup de gueule à cause des questions des journalistes : "Finalement, match après match, conférence après conférence, on doit parler une minute trente de foot. On n'est que sur l'extra foot, quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez pas, puisque vous écrivez le contraire."

En face, l'OM va mieux en Ligue des champions. Les joueurs d'Igor Tudor se sont totalement replacés pour la course aux huitièmes de finale après deux succès consécutifs face au Sporting Portugal. En revanche, les Phocéens viennent également de connaître leur premiers revers en Ligue 1 la semaine passée après une défaite à domicile face à Ajaccio (1-2), derniers du championnat. "Il faut prendre match après match, penser à notre manière de jouer et la conséquence, ce sera les points et la position au classement. On lutte, en tant que club se battant pour l'Europe, pour être au plus haut niveau. C'est évidemment inhabituel d'avoir un club avec un budget aussi supérieur, l'histoire nous enseigne toutefois que c'est possible de rivaliser", a affirmé l'entraineur de l'OM en conférence de presse.

A quelle heure débute le match PSG - OM ?

Le match PSG - OM débutera ce dimanche 16 octobre à 20h45. Il se déroulera au Parc des Princes, à Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - OM ?

La rencontre PSG - OM sera diffusée sur PrimeVideo. L'arbitre du match sera l'expérimenté Clément Turpin.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - OM ?

La seule diffusion streaming disponible pour ce PSG - OM sera sur la plateforme digitale d'Amazon, PrimeVideo. Il faut disposer de l'abonnement Pass Ligue 1 pour avoir accès à ce Classico.

Quelles compositions probables pour PSG - OM ?

Christophe Galtier a plusieurs absents pour ce PSG - OM. Sergio Ramos, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe sont forfaits pour cette rencontre. Kylian Mbappé et Lionel Messi sont incertains. Voici le onze probable des joueurs de la capitale : Donnarumma - Mukiele, Marquinhos, Danilo - Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat - Messi - Mbappé, Neymar.

En face, Igor Tudor ne devrait déplorer qu'une seule absence puisque Sead Kolasinac est encore blessé. Voici le onze probable des Marseillais : Lopez - Mbemba, Bailly, Balerdi - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Harit - Sanchez.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - OM ?

Sur les sites de paris sportifs, le PSG reste le grand favori face à l'OM. Sur Betclic, les Parisiens sont à 1,38, le nul à 5,45 et la victoire olympienne à 7,45. Pour Winamax, les Parisiens sont également à 1,38 mais le nul est à 5,50 et la victoire de l'OM à 7,75.