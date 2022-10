CLASICO. Real - Barça : les Madrilènes l'emportent, Benzema buteur, le résumé du match

CLASICO. Le Real Madrid s'est imposé (3-1) au Santiago Bernabeu face au Barça pour le compte de la 9e journée de Liga. Une victoire méritée qui permet à Karim Benzema et ses coéquipiers de reprendre la tête du championnat. Le résumé du match.

18:32 - Le résumé du match Ce dimanche, le Real Madrid recevait le Barça au Santiago Bernabeu pour le compte de la 9e journée de Liga. Cette opposition historique entre les deux ennemis jurés du football espagnol avait pour enjeu la tête du classement du championnat espagnol. Comme souvent, cette affiche mythique a tenu toutes ses promesses. Le Real Madrid a vite ouvert le score par l'intermédiaire de Karim Benzema (12e) avant de doubler la mise avant la pause grâce à Federico Valverde (35e). Fidèle à son style de jeu, le Barça a souvent eu l'impression de contrôler le match mais la possession des hommes de Xavi était plus stérile qu'efficace. En face l'efficacité était de mise, comme souvent pour les hommes de Carlo Ancelotti cette saison. Après 45 minutes de jeu, le Real Madrid menait donc logiquement (2-0). Au retour des vestiaires même physionomie dans ce Clasico. Alors oui, le Barça aurait sans doute dû bénéficier d'un penalty à la 73 minute mais les Merengue ont été supérieurs et n'ont jamais tremblé. Même après la réduction du score de Ferran Torres (83e). En fin de rencontre, Rodrygo s'est chargé de transformer un penalty qu'il avait lui-même obtenu. Score final (3-1), le Real Madrid reprend la tête de la Liga et enfonce le Barça dans un début de crise.

18:23 - Modric : "Un très bon match" Auteur d'une excellente copie face au Barça, Luka Modric était logiquement ravi de cette victoire face aux Barcelonais : "Nous le savions, qu'à un moment donné dans ce Clasico nous allions souffrir. C'est à ce moment-là que nous devions rester soudés et défendre ensemble comme nous l'avons fait. Devant nous avons été efficaces et marqué trois buts. Nous sommes ravis d'avoir remporté cette rencontre. Nous avons fait un très bon match."

18:18 - Koundé : "On a été naïfs" Après le coup de sifflet final de la rencontre, le défenseur central du Barça, Jules Koundé, était logiquement déçu au micro de beIN Sports : "C'est une soirée difficile. On n´a pas fait un mauvais match. En première période, on avait plutôt le contrôle en première mi-temps mais ils nous ont fait mal. On a été naïfs. On a eu des occasions mais on n'a pas su les concrétiser. Au moment où on était le mieux, à 2-1, ce penalty nous a coupé dans notre élan. C'est une période difficile mais j'ai pleine confiance en l'équipe et la saison est encore longue. Il nous reste du temps pour travailler et faire mieux."

18:16 - Le Real toujours invaincu ! Le Real Madrid fait désormais cavalier seul à la tête du classement de Liga. En s'imposant (3-1) face au Barça, les Madrilènes ont signé leur 8e victoire de la saison. Surtout, les hommes de Carlo Ancelotti continuent leur série d'invincibilité. Ils n'ont toujours pas perdu le moindre match en championnat cette saison.

18:06 - Fin de la rencontre C'est terminé ! Le Real Madrid s'impose (3-1) face au Barça grâce à des buts signés Benzema, Valverde et Rodrygo. En remportant ce Clasico au Bernabeu, les Madrilènes prennent la tête de la Liga.

18:04 - BUT DE RODRYGO ! Le Brésilien ne tremble pas et tire à gauche de Ter Stegen. Le portier allemand plonge du bon côté mais ne peut rien faire. Ça fait (3-1) pour le Real Madrid dans ce Clasico.

18:02 - Penalty pour le Real Madrid ! Après avoir fait appel au VAR, l'arbitre désigne le point de penalty. Garcia a bien fait faute sur Rodrygo dans la surface.

18:01 - Double changement pour le Real Madrid Deux nouveaux changements pour le Real Madrid face au Barça dans ce Clasico : Benzema et Carvajal sont remplacés par Asensio et Rüdiger.

18:00 - Changement pour le Real Madrid Nouveau changement pour Carlo Ancelotti dans ce Clasico : Vinicius est remplacé par Rodrygo.

17:54 - BUT DE FERRAN TORRES ! Le Barça réduit le score ! Ansu Fati élimine Camavinga et centre à ras de terre. Ferran Torres reprend le ballon dans le but vide. Ça fait (2-1) pour le Real Madrid.

17:53 - Carton jaune pour Gavi Nouvel avertissement dans ce Clasico : Gavi écope d'un carton jaune après une faute sur Tchouaméni.

17:52 - La reprise écrasée de Lewandowski Action chaude pour le Barça en contre-attaque. Ferran Torres côté droit centre dans la surface c'est repris du bout du pied par Lewandowski. Aucun problème pour Lunin.

17:49 - Changement pour le Real Madrid Premier changement pour Carlo Ancelotti dans ce Clasico entre le Real Madrid - Barça : Modric est remplacé par Camavinga.

17:48 - Carton jaune pour Modric Le milieu de terrain croate écope d'un carton jaune après un excès d'engagement sur Pedri. Avertissement logique pour le Madrilène.

17:47 - Lewandowski dans la surface ! Le buteur polonais entre dans la surface et se fait reprendre par Carvajal qui fait tomber le Barcelonais. L'arbitre ne bronche pas. Il avait sans doute penalty.

17:46 - Nouveau changement pour le Barça Nouveau changement pour Xavi dans ce Clasico entre le Real et le Barça : Dembélé est remplacé par Fati.

17:43 - Le coup franc de Lewandowski ! Les Blaugrana obtiennent un coup franc dangereux à l'entrée de la surface grâce à une belle incursion de Dembélé. Lewandowski se charge de le tirer, c'est directement dans le mur madrilène.

17:41 - La talonnade de Modric ! Superbe geste technique du milieu de terrain croate dans la surface qui trouve Valverde d'une talonnade sublime. L'Uruguayen trouve ensuite Benzema qui tente sa chance. La frappe du tricolore passe largement au-dessus.

17:38 - Le but refusé de Benzema en vidéo Le buteur tricolore a trouvé une nouvelle fois le chemin des filets dans le second acte. Malheureusement pour les Merengue, le numéro 9 du Real a finalement été signalé en position de hors-jeu.

17:36 - Dernière demi-heure de jeu On rentre dans la dernière demi-heure de ce Clasico entre le Real et le Barça. Le Barça doit réagir s'il ne veut pas s'incliner au Bernabeu.

17:34 - Bon retour de Vinicius sur Dembélé Superbe dribble du Français qui enrhume Kroos et file vers la surface plein axe. Vinicius fait l'effort défensif et reprend le cuir dans les pieds du Barcelonais.

17:33 - Triple changement pour le Barça Triple changement pour Xavi dans ce Clasico entre le Real Madrid et le Barça : Gavi, Alba, et Ferran Torres remplacent Busquets, Balde et Raphinha.

17:26 - Vinicius rate son contrôle Toni Kroos récupère le ballon sur Raphinha et lance Vinicius tout seul en profondeur. Le Brésilien loupe son contrôle et ne peut filer au but.

17:24 - But de Benzema refusé pour une position de hors-jeu Transversale parfaite de Vincius pour Benzema. Le Français rentre dans l'axe et tente une frappe du gauche. Son intérieur du pied fait mouche mais l'arbitre siffle finalement une position de hors-jeu au départ de l'action. Quel dommage.