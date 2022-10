"AC Ajaccio - PSG : Mbappé et Messi ont régalé, le résumé du match"

Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi pour cette large victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse d'Ajaccio. Rendez-vous mardi pour le prochain match de Marquinhos et ses coéquipiers. Ce sera à 21h au Parc des Princes contre les Israéliens du Maccabi Haïfa.

21/10/22 - 23:40 - La victoire en beauté pour le PSG

Le Paris Saint-Germain pouvait craindre un traquenard à François-Coty contre une équipe ajaccienne dans une bonne dynamique et qui se serait bien vu refaire le coup du Vélodrome où ils avaient surpris l'Olympique de Marseille. Il n'en aura rien été et l'île de Beauté aura bien porté son nom pour les Parisiens. Dans la préfecture de la Corse-du-Sud, ces derniers ont délivré une performance aboutie, à défaut d'être géniale, et se sont rassurés après des semaines en demi-teinte. Privés de Neymar, suspendu, ils s'en sont remis (une fois de plus) aux deux autres membres du trident divin. Si Kylian Mbappé a fait parler la poudre, Lionel Messi a de son côté démontré, une fois de plus, ses qualités d'organisateurs et de passeur. Dans toutes les positions, l'Argentin a régalé de ses orientations, de ses ouvertures du gauche. C'est d'ailleurs sur une belle passe en profondeur du natif de Rosario que l'enfant de Bondy a ouvert le score. Passant dans le dos d'Youssouf, ce qui ne serait pas la dernière, il s'en est allé fusiller Leroy, refermant son intérieur du droit pour aller chercher le premier poteau. A cet instant, Ajaccio faisait encore illusion avec un pressing assez haut et des intentions mais trop peu de liant et de maîtrise dans le dernier geste.

Paris semblait alors à portée, presque prenable. Un mirage tant les le PSG contrôlait la situation avec sérénité, ne concédant que des miettes, contraignant les attaquants corses à tirer dans des angles impossibles. Il y eut bien cette situation sur coup-franc mais Marchetti se pencha trop en arrière au moment de frapper et vit son intérieur du gauche fuir au-dessus de la transversale d'un Donnarumma, qui n'aura qu'un arrêt à effectuer à la 70ème minute sur le seul tir cadré adverse oeuvre de Belaîli. Car Paris allait accentuer sa domination au retour des vestiaires, ne laissant plus de repos à des locaux dépassés par la tournure des évènements. Il fallait la maladresse de Mbappé pour éviter que le score ne s'alourdisse rapidement. Une maladresse qui n'allait pas durer. A la 82ème minute, sur un service délicieusement subtil de Messi, qui feintait à gauche une passe vers Vitinha pour finalement lui donner entre Youssouf et Gonzalez, l'ancien monégasque se couchait sur le ballon pour décocher une frappe enroulée qui trompait Leroy. Avec son 10ème but en 12 matches, Mbappé prenait la tête du classement des buteurs. Quelques instants avant, les deux hommes avaient inversé les rôles. Toujours à la manoeuvre, Messi voyait son coéquipier mystifier la défense corse d'une talonnade bien sentie. Seul face au gardien, l'Argentin éliminait Leroy et finissait dans le but vide. Tout le match était résumé là dans cette capacité qu'ont eu les Parisiens a sans cesse se trouver dans le dos d'une défense déboussolée.

Le succès acquis, Christophe Galtier en a profité pour faire tourner son effectif et offrait du temps de jeu aux jeunes Ekitike, Batshiabu et Zaïre-Emery. Ce dernier aurait même pu participer à la fête mais il lui manqua quelques centimètres pour reprendre le centre de volée de Sarabia, sur une nouvelle ouverture géniale de Messi. Qu'importe, l'essentiel était assuré pour des Parisiens qui repartent de Corse avec ce qu'ils étaient venus chercher : la victoire et de la confiance. Solidement accroché au trône de Ligue 1, le PSG met la pression sur ses principaux poursuivants et peut tranquillement basculer vers la Ligue des Champions mardi où ils joueront leur qualification à domicile contre le Maccabi Haïfa.