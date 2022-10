"AC Ajaccio - PSG : heure, chaîne TV... Les infos du match"

AC Ajaccio - PSG. Une semaine après avoir dominé le Classique contre l'Olympique de Marseille, Paris reste sous la menace de Lorient et ne peut se relâcher alors qu'il se déplace en Corse pour affronter l'AC Ajaccio avec une défense décimée. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre l'ACA et le PSG, en direct commenté.

Les flamboyances de l'été avaient tenu à l'écart les nuages et les affaires en tout genre. Des premières semaines de rêve pour Christophe Galtier où tout était question de jeu, de symbiose entre les trois étoiles Neymar, Messi et Mbappé. Puis la parenthèse s'est refermée et depuis plusieurs semaines, l'extra-sportif a refait son apparition dans le quotidien parisien. On ignore combien les révélations de Mediapart et d'autres médias ont pu affecter le groupe mais le jeu chatoyant du champion de France s'est délité, se réduisant à sa plus simple expression, porté seulement par le talent de ses individualités. Si cela a suffit pour conserver son invincibilité jusqu'à présent, les nuages extérieurs ont fini par atteindre le sportif et le PSG va devoir montrer son caractère à l'aube d'un déplacement périlleux en Corse.

La vie sans Neymar

Ce n'est pas faire injure à l'AC Ajaccio de dire qu'il ne présente pas une menace directe pour Paris mais les circonstances dessinent un autre danger. Les dernières semaines ont été douloureuses pour l'effectif parisien. Ainsi, Christophe Galtier a vu ses fondations défensives vaciller. Kimpembe s'est blessé sévèrement au mollet, puis Nuno Mendes l'a rejoint à l'infirmerie avant que la semaine dernière contre Marseille Danilo ne se fasse mal. Si le Portugais a été rassuré quant à la gravité de sa blessure, il ne pourra pas tenir sa place en Corse comme l'international français encore trop juste. A ces forfaits s'ajoute celui de Sergio Ramos, suspendu pour deux matches. Résultat, l'ancien technicien de Lille ne peut plus compter que sur Marquinhos parmi les titulaires désignés en début de saison. Une situation qui l'oblige à s'adapter pour maintenir un niveau de performance cohérent. "Nous avons une obligation de résultat. Tout le monde pense que le match sera facile pour le PSG, mais nous avons été en difficulté à Reims. On jouera à quatre derrière", a concédé l'entraîneur qui va reconduire l'expérience du Classique où il avait abandonné son schéma à trois centraux pour revenir à une défense plus conventionnelle. Les circonstances étant, Mukiele devrait bénéficier des forfaits pour gagner du temps de jeu aux côtés du capitaine brésilien alors que le jeune Batshiabu (17 ans) se tient prêt en cas de nouveaux pépins.

Si la défense tangue, l'attaque pourrait connaître des perturbations aussi. Pour la première fois de la saison, Galtier ne pourra compter sur Neymar. Pas toujours titulaire, l'ancien prodige de Santos est étincelant cette saison avec 12 buts et 9 passes décisives à son actif et présente le 3ème temps de jeu au PSG derrière Donnarumma et Marquinhos. Une gageure pour un joueur plus habitué à briller par ses absences ces dernières années. Cette fois, il ne sera pas là pour apporter sa percussion et sa virtuosité. Une absence aussi préjudiciable qu'opportune. En effet, sans son étoile brésilienne, Galtier devrait repositionner Mbappé à gauche dans un rôle plus naturel où il évoluera face au jeu, lui qui se plaignait récemment de sa position de pivot. Celle-ci pourrait être reprise par Ekitike, cantonné au banc depuis son arrivée de Reims. Une nouvelle animation qui aura donc l'occasion de faire ses preuves et qui sait de redonner de l'élan. "Ajaccio a mis un peu de temps à trouver son rythme. Mais cette équipe est bien organisée. Elle est allée gagner à Marseille. On sait qu'on va évoluer dans un stade chaud, où les tribunes sont proches du terrain (…) On doit faire un match complet pour l'emporter et maintenir un certain écart sur ceux qui sont derrière nous", prévient Christophe Galtier.

Ajaccio n'a pas peur

Si Paris a la pression, Lorient ne pointant qu'à trois longueurs, ce n'est pas le cas de l'AC Ajaccio. Comme l'indique justement Galtier, qui affronte pour la première fois son fils adjoint à l'ACA, le promu a trouvé son rythme. "Le fait d'avoir gagné au Vélodrome et d'avoir pris un point dans les derniers instants à Troyes fait du bien au mental. Toutes les équipes contre Paris ont envie de faire un résultat maintenant, ça reste un morceau énorme à jouer", convient Olivier Pantaloni. Pour autant, l'entraîneur corse sait que son équipe aura sa chance face au champion en titre. "Est-ce qu'on a peur ? Pas du tout. Il n'y a pas de raison. Ce n'est pas un extraterrestre. C'est une bonne équipe, on le sait, mais on a préparé ce match de la même manière que les autres." "Il ne faut pas gamberger, aborder le match sereinement et mettre les ingrédients des derniers matches qui ont bien marchés", lui emboîte le pas son défenseur Clément Vidal. Et si le piège corse se refermait sur le PSG ?

Le coup d'envoi du match d'ouverture de la 12ème journée de Ligue 1 entre l'AC Ajaccio et le Paris Saint-Germain sera donné sur les coups de 21h, au stade François-Coty dans la préfecture de Corse-du-Sud.

L'affiche entre l'AC Ajaccio et le Paris Saint-Germain sera diffusée en exclusivité sur Prime Video.

La rencontre entre l'AC Ajaccio d'Olivier Pantaloni et le Paris Saint-Germain dirigé par Christophe Galtier sera accessible en streaming sur la plateforme Amazon Prime.

AC Ajaccio : Leroy – Youssouf, Gonzalez, Vidal, Koné – Bayala, Coutadeur ©, Marchetti, Nouri – Moussiti-Oko, Belaïli.

Paris Saint-Germain : Donarumma – Hakimi, Mukiele, Marquinho ©, Bernat – Verratti, Ruiz, Sanches – Messi, Mbappé, Ekitike.