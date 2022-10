"DIRECT. AC Ajaccio - PSG : Mbappé évidemment, suivez le match en live"

AC Ajaccio - PSG. Sans être excellent, le Paris Saint-Germain fait le métier et a pris l'avantage au score grâce à un nouveau but de Mbappé. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre l'ACA et le PSG, en direct commenté.

En direct

Recevoir nos alertes live !

22:17 - Deux changements pour Ajaccio A la 57ème minute, Olivier Pantaloni sent son équipe en difficulté et veut lui apporter un peu de dynamisme. Il rappelle sur le banc Moussiti-Oko et Bayala. Les deux joueurs sont remplacés par Hamouma et Nouri.

22:15 - Pas de doublé pour Mbappé Messi est une rampe de lancement formidable ce soir et glisse une fois de plus une offrande dans le dos d'Youssouf. Mbappé pénètre dans la surface, repique et d'un crochet repart extérieur pour se défaire du latéral corse. Sa frappe enchaînée passe à gauche du but de Leroy.

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 12,99 € / mois seulement (offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime)

Découvrir l'offre

22:13 - Corner mal négocié Le corner de Mbappé enroulé au second poteau est trop long et trop proche du but. Leroy sort et s'en saisit des deux mains.

22:11 - Koné sauve la mise Mbappé déclenche un appel dans l'axe vers la droite et ouvre le côté gauche où Soler vient proposer une solution. L'Espagnol est servi dans le bon tempo par Messi, ce qui désarçonne Gonzalez. L'ancien de Valence s'arrache pour centrer en bout de course mais aux 6 mètres Koné dégage en corner.

22:09 - Renato Sanches en échec Côté droit, Renato Sanches est d'une belle justesse dans sa déviation pour Hakimi. L'international marocain remet à son coéquipier portugais qui dans l'angle droit dans la surface adresse une frappe sèche. Leroy est vigilant sur sa ligne et met en corner.

22:07 - Leroy s'interpose devant Bernat Bernat plonge côté gauche dans la surface. Messi l'a vu et d'une merveille de passe par-dessus, sert son latéral. Ce dernier contrôle aux 6 mètres mais Leroy sort à sa rencontre et lui bouche l'angle.

22:05 - La déviation ratée de Renato Sanches Côté droit, Hakimi donne en retrait pour recentrer le jeu. Le ballon arrive vers Messi qui sert Renato Sanches entre les défenseurs à l'entrée de la surface. L'ancien Lillois est dos au jeu et veut dévié à gauche sur Mbappé mais la passe est ratée.

22:04 - Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre l'AC Ajaccio et le Paris Saint-Germain, à Ajaccio, où Johan Hamel signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-1.

21:47 - Johan Hamel siffle la mi-temps à Ajaccio Le Paris Saint-Germain regagne les vestiaires avec un léger avantage (1-0). Maîtres du tempo et du ballon, les Parisiens se sont procurés les meilleures occasions dans ce premier acte et ont trouvé l'ouverture sur une action très verticale où le ballon est arrivé en deux passes à Mbappé qui n'a laissé aucune chance à Leroy. Les Ajacciens n'ont pas démérité mais ont pêché dans le dernier geste sur leurs rares opportunités.

21:47 - Ruiz n'enroule pas assez Côté gauche, Renato Sanches échange avec Soler avant de remettre intérieur à Ruiz. L'ancien de Naples s'avance et arme à 20 mètres. Son ballon est enroulé et frôle le poteau gauche de Leroy.

21:46 - Retour parfait d'Youssouf Dans surface, Mbappé décale Messi à gauche. L'Argentin efface Avinel d'un dribble intérieur mais au moment de frapper, l'Argentin voit le ballon lui être dérobé par le retour d'Youssouf.

21:45 - Temps additionnel : 2 minutes Il y aura deux minutes de temps additionnel dans ce match entre l'AC Ajaccio et le Paris Saint-Germain.

21:44 - Messi trop gourmand A l'entrée de la surface dans l'axe droit, Messi se défait d'Avinel et veut dribbler Koné mais le latéral ferme bien ses jambes et contrecarre le plan de l'Argentin, qui sans cela se serait retrouver seul devant Leroy.

21:42 - Mbappé encore au-dessus Messi s emet face au jeu à 40 mètres et donne à gauche à Verratti. L'Italien glisse dans le dos de Gonzalez pour Mbappé. Le défenseur ajaccien est pris de vitesse par le Parisien qui dans un angle fermé à gauche tente sa chance. Son tir s'envole dans le ciel corse.

21:39 - Ajaccio ne va pas au bout Au milieu de terrain, Marchetti slalome avec délicatesse entre Verratti et Mbappé et amorce un contre à 4 contre deux. Le milieu décale à droite Belaïli qui n'est pas assez prompt. L'Algérien feinte plusieurs fois, provoque et veut donner dans la surface à un partenaire mais Marquinhos couvre.

21:38 - Gonzalez à la faute Dans la surface, Gonzalez est visé par le coup franc tiré depuis la droite à 35 mètres. Au second poteau, le défenseur s'appuie sur Ruiz pour s'élever et commet la faute.

21:36 - Mbappé rate l'immanquable Depuis le rond central, Soler a lu tout le jeu et ouvre dans la profondeur à droite pour Hakimi qui s'est projeté. Le Marocain passe dans le dos de Koné et repique vers le but. Dans la surface, il opte pour l'altruisme en donnant à Mbappé mais l'international français frappe au-dessus alors que le but était juste devant lui. On en reste à 1-0 après 37 minutes de jeu.

21:35 - Coutadeur se trompe A 30 mètres, sur un coup franc obtenu par le virevoltant Belaïli, Coutadeur veut piquer son ballon mais se manque, envoyant à droite quand tout le monde était à gauche.

21:33 - Hakimi fait mal à droite En position reculé, Messi met sur orbite Hakimi qui dévore le côté droit. Le Marocain temporise alors que Mbappé et Soler ont fait un appel similaire aux 6 mètres. Il finit par tenter un centre en retrait mais Marchetti est là et dégage son camp.

21:30 - Marchetti écrase sa frappe Le corner ajaccien est repoussé au premier poteau mais El Idrissy se jette justement dans les pieds du relanceurs parisiens et dévie le ballon jusqu'à Marchetti. A l'angle droit de la surface, le gaucher prend sa chance mais écrase son tir du gauche.

21:29 - Bayala ne passe pas Ajaccio tente de réagir et passe à droite avec Bayala mais l'ailier est serré de près par Marquinhos qui contre son centre.

21:27 - Mbappé, meilleur buteur En marquant face à Ajaccio, Kylian Mbappé a rejoint son coéquipier Neymar et le Lillois David en tête du classement des buteurs de la Ligue 1. Le Français en est à 9 buts cette saison, alors que Messi, passeur, prend seul la tête du classement des meilleurs passeurs du championnat avec 8 offrandes, une de plus que...Neymar.

21:26 - L'arbitre a tranché ! Après avoir consulté la vidéo, Johan Hamel fait part de sa décision définitive : et il confirme le but de Mbappé pour le Paris Saint-Germain ! !

21:26 - Johan Hamel fait appel à la VAR Le jeu est arrêté à Ajaccio : Johan Hamel hésite à accorder ou invalider le but marqué à l'instant par le Paris Saint-Germain et fait appel à ses collègues de la vidéo.