Porto - Benfica : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

PORTO - BENFICA. Match au sommet au Portugal entre deux rivaux historiques qui occupent les deux premières places du classement. Diffusion TV, heure du match, compositions probables... Découvrez toutes les informations sur ce choc.

Véritable choc du championnat portugais, le FC Porto reçoit ce vendredi 21 octobre son plus grand rival, le Benfica Lisbonne dans le cadre de la 10e journée. Si les visiteurs sont premiers du classement avec 25 points sur 27 possibles, les joueurs de Sergio Conceição ont la possibilité de revenir à hauteur du leader lisboète en cas de victoire. Pour cette rencontre, l'entraîneur du FC Porto devra faire sans l'un de ses cadres, le défenseur portugais Pepe. En conférence de presse, il a déclaré s'attendre à un match de haut-niveau : "J'espère voir un match équilibré où vont jouer les deux meilleures équipes. J'espère qu'il y aura un bon spectacle sur le terrain. On aura besoin de nos supporters dès le début du match".

Du côté du Benfica Lisbonne, Roger Schmidt sera privé de deux défenseurs : Morato et Lucas Verissimo. La jeune pépite Antonio Silva continuera d'assurer l'intérim en défense centrale aux côtés de l'expérimenté Nicolas Otamendi. Pour ce déplacement à Porto, l'entraîneur allemand ne compte pas changer ses principes de jeu et pourra compter sur le retour de l'ailier brésilien David Neres : "Nous serons l'équipe que nous sommes depuis le début de la saison, jouant pour gagner. Le plus important sera de rester concentré, de montrer nos qualités et de bien jouer au football pour gagner."

À quelle heure suivre Porto - Benfica ?

Le coup d'envoi du match en sommet en championnat portugais opposant Porto à Benfica est prévu vendredi 21 octobre à 21h15 au Stade du Dragon à Porto (Portugal). João Pinheiro arbitrera la rencontre.

Sur quelle chaîne suivre Porto - Benfica ?

Détenteur des droits TV du championnat portugais, RMC Sport 1 diffusera le rencontre entre le FC Porto et le Benfica Lisbonne.

Si vous souhaitez regarder le choc du championnat portugais entre le FC Porto et le Benfica Lisbonne sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur le site RMC Sport.

Quelles sont les compositions probables du FC Porto et de Benfica ?

Porto : D.Costa (G) - R.Conceição - F.Cardoso - D.Carmo - Z.Sanusi - Otavio - Uribe - Eustaquio - Pepê - Evanilson - Taremi.

Benfica : Vlachodimos (G) - Bah - A.Silva - Otamendi - Grimaldo - Enzo - Florentino - Neres - Rafa - J.Mario - G.Ramos.

Quels sont les pronostics de la rencontre entre Porto et Benfica ?