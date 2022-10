Franck Ribéry : le Français annonce sa retraite, pour quelles raisons ?

Clap de fin pour "Kaiser Franck". L'ancien joueur de l'OM et du Bayern a officiellement annoncé sa retraite sur les réseaux sociaux ce vendredi 21 octobre.

Il dit stop ou plutôt son corps le dit. Sur les réseaux sociaux ce vendredi 21 octobre, Franck Ribéry a annoncé sa retraite des terrains de football. L'ancien joueur de l'OM ne supporte plus la douleur causée par ses genoux. Alors qu'il n'a pas disputé un seul match depuis la mi août, le Français ne pourra pas réaliser son objectif de jouer jusqu'à ses 40 ans.

Le moment est venu pour moi d'arrêter le football, explique-t-il dans la vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Malgré les efforts consentis ces trois derniers mois, la douleur à mon genou na fait qu'empirer et les médecins sont formels. Je n'ai plus le choix : il faut que j'arrêter de jouer. C'est la fin d'un beau chapitre de ma vie."

La carrière de Franck Ribéry

Le joueur a sans aucun doute l'une des plus belles carrières du football français de ces dernières années. Lancé notamment par Metz et Galatasaray, il éclata aux yeux du grand public du côté de l'Olympique de Marseille (2005-2007) avant de partir au Bayern Munich ou il deviendra très rapidement "Kaiser Franck". En douze ans chez le champion d'Allemagne, le Français remporta 23 titres dont 9 championnats d'Allemagne, et surtout la Ligue des champions 2013. Ribéry avait d'ailleurs terminé sur la troisième marche du podium d'un Ballon d'or qui lui était promis cette année la, derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qualifiant cet épisode du "plus grand vol de (sa) carrière".

Depuis son départ du Bayern, le Français s'était installé en Italie. Après deux ans passés à la Fiorentina, marqués par des coups d'éclat et des actions de grande classe, il signa chez le promu Salernitana. Malgré le faible temps de jeu en raison de ses blessures, Franck Ribéry avait automatiquement prolongé d'une saison supplémentaire en raison du maintien du club en Série A.

Ribéry en équipe de France

Franck Ribéry portera le maillot de l'équipe de France pendant 8 ans, de 2006 à 2014. Il sera notamment la grande surprise de la liste de Raymond Domenech pour ce Mondial. Il marqué notamment les esprits lorsqu'il a marqua un magnifique but en débordant Iker Casillas provoquant le commentaire mythique de Thierry Gilardi, "vas-y mon petit". Sa carrière en équipe de France fut tumultueuse, il est notamment considéré comme l'un des responsables de la "mutinerie" de Knysna par la FFF et est suspendu plusieurs matchs. Après un retour en 2011, demandant pardon, Franck Ribéry est indispensable dans les premières années de Deschamps, jusqu'en 2014, ou il décide de prendre sa retraite internationale en raison de ses blessures. "J'ai pris une décision. Les deux dernières années en équipe de France, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. J'ai été très important pour l'équipe de France, le meilleur buteur, le meilleur passeur. Je me suis éclaté. Mais au final quand j'ai eu ce petit problème au dos qui m'a privé du Mondial, il y a eu de petites choses qui ne m'ont vraiment pas plu et j'ai senti que je n'avais pas de soutien derrière moi. Mais c'est une page qui est tournée et je souhaite bonne chance à l'équipe de France."